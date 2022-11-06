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詐騙集團囚虐案 新北警逮捕1名運送物資男子

2022/11/6 17:58（11/6 22:11 更新）
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新北市警察局刑事警察大隊6日傍晚表示，偵辦詐騙集團囚虐案，下午4時在新北市三峽區某汽車旅館，查獲負責運送物資及發放薪水的曾姓犯嫌，現場查獲相關贓證物。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日
新北市警察局刑事警察大隊6日傍晚表示，偵辦詐騙集團囚虐案，下午4時在新北市三峽區某汽車旅館，查獲負責運送物資及發放薪水的曾姓犯嫌，現場查獲相關贓證物。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市警察局刑警大隊今天傍晚表示，偵辦詐騙集團囚虐案，今天下午4時在新北市三峽區某汽車旅館，查獲負責運送物資及發放薪水的曾姓犯嫌，已帶回釐清案情。

警方表示，初步調查，曾姓男子在這起詐騙集團囚虐案的角色，是受陳姓主嫌指揮，負責運送物資至新北市淡水區、桃園市中壢區2處據點，發放物資與並發放薪水給詐騙集團成員。

警方說，依據到案的犯罪嫌疑人相關通聯紀錄、車輛影像等線索，鎖定20歲的曾嫌，下午4時在三峽區的汽車旅館落網；現場查獲改造槍枝、電擊槍、安非他命、贓款新台幣10萬餘元等證物，全案擴大偵辦是否有其他在逃涉嫌人並追緝。（編輯：李錫璋）1111106

新北市警察局刑事警察大隊6日傍晚表示，偵辦詐騙集團囚虐案，下午4時在新北市三峽區某汽車旅館，查獲負責運送物資及發放薪水的曾姓犯嫌（圖），全案擴大偵辦。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日
新北市警察局刑事警察大隊6日傍晚表示，偵辦詐騙集團囚虐案，下午4時在新北市三峽區某汽車旅館，查獲負責運送物資及發放薪水的曾姓犯嫌（圖），全案擴大偵辦。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月6日
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