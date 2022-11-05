詐騙凌虐求職者3死案 高檢署支援清查金流人流

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（中央社記者蕭博文台北5日電）高檢署今天表示，檢察長張斗輝針對求職遭詐騙凌虐3死案，已指示士林地檢署全力偵辦，並由科技偵查犯罪中心支援數位採證與鑑識等人力，清查金流及人流，擴大偵辦。

士檢指揮新北警方於2日、3日分別在新北市淡水區與桃園市中壢區破獲求職被騙遭囚禁凌虐案，共救出58名被害人，但另有3名被害者死亡，已在桃園龜山山區尋獲其中2人遺體，檢警持續追查嫌犯中。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，張斗輝獲悉求職者被騙遭囚禁凌虐案件，隨即指示士林地檢署全力偵辦，積極追查共犯，務必清查是否還有其他受害者，另請屍體發現地的桃園地檢署提供協助，及協調法務部法醫研究所儘速協助解剖等工作。

高檢署表示，張斗輝並指派高檢署檢察官協助處理相關行政機關聯繫事宜，及指示科技偵查犯罪中心支援數位採證與鑑識等人力，清查金流及人流，擴大偵辦，務必徹底瓦解犯罪集團。

張斗輝同時請犯罪被害人保護協會士林分會啟動被害人關懷機制，主動關懷死者家屬，適時提供法律及其他相關協助，一路相伴，保障被害人家屬權益。（編輯：方沛清）1111105