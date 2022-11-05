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詐騙集團凌虐囚禁求職者 警逮主嫌「茶董」起獲52萬現金

2022/11/5 11:43（11/5 21:16 更新）
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詐騙集團凌虐囚禁求職者並棄屍3人，警方4日深夜在桃園龜山逮獲幕後35歲陳姓主嫌「茶董」（圖）。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月5日
詐騙集團凌虐囚禁求職者並棄屍3人，警方4日深夜在桃園龜山逮獲幕後35歲陳姓主嫌「茶董」（圖）。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月5日
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（中央社記者高華謙新北5日電）詐騙集團凌虐囚禁求職者還棄屍3人，震驚社會。警方昨天深夜在桃園龜山逮獲幕後指使成員35歲陳姓主嫌「茶董」，並在他的租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。

新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，先後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡，初步掌握為45歲黃女、57歲林男與38歲黃男。

專案小組持續循線追查，昨天深夜11時許又在桃園市龜山區文化二路查獲陳姓犯嫌到案。警方查出，陳男是負責指揮調度淡水案與桃園案的幕後主嫌，綽號叫「奶茶」，小弟們都叫他「茶董」，有詐欺與毒品前科，他也會教唆底下成員拘禁或凌虐受害者。

警方仍在持續溯源、追查是否有其他幕後老大，由於陳姓犯嫌租屋處與棄屍地點都在桃園龜山，警方仍在清查是否有地緣關係，也不排除詐騙集團還有其他囚禁據點。

目前警方已在桃園龜山山區尋獲1男1女兩具遺體，已移往桃園殯儀館等檢察官相驗，了解死因；另1具遺體疑似在南投縣日月潭風景區旁山坡，新北市警方與南投當地警消今天將繼續擴大範圍搜查。新北市長侯友宜今天指示，幕後還有其他主嫌，必須全力追查。（編輯：方沛清）1111105

詐騙集團凌虐囚禁求職者並棄屍3人，警方4日深夜在桃園龜山逮獲幕後指使成員35歲陳姓主嫌，並在租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月5日
詐騙集團凌虐囚禁求職者並棄屍3人，警方4日深夜在桃園龜山逮獲幕後指使成員35歲陳姓主嫌，並在租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月5日
警方4日在龜山山區尋獲2具遺體。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月4日
警方4日在龜山山區尋獲2具遺體。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月4日
詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方獲報後先搗破詐團在新北淡水據點，循線再追到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再逮獲8名犯嫌（圖）。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月4日
詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方獲報後先搗破詐團在新北淡水據點，循線再追到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再逮獲8名犯嫌（圖）。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年11月4日
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