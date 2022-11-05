詐騙集團囚禁求職者棄屍3人 士檢聲押禁見7嫌

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（中央社記者蕭博文台北5日電）新北市警方搗破囚禁凌虐求職者的詐騙集團，昨天查出3名被害者死亡，並尋獲其中2人遺體。士林地方檢察署今天表示，張男等7嫌涉犯私行拘禁致死等罪，已向法院聲押禁見。

士檢發布新聞稿表示，主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮新北市政府警察局刑事警察大隊、新北市政府警察局淡水分局偵辦求職民眾被騙遭囚禁案，先於2日在淡水民宅救出被害人26名（20男性，6女性）。

檢警2日查獲鄭姓男子等8名被告（其中1名為少年），經檢察官訊問後，認皆涉犯組織犯罪防制條例、強盜、詐欺、私行拘禁致死等罪，除1名被告交保、1名少年移送少年法庭，其餘6人於3日下午經法院裁准羈押禁見。

案經警方透過數位鑑識、跡證分析等方式，又查得其他被害人遭囚禁處所；承辦檢察官隨即指揮調度保安警察大隊霹靂小組會同桃園市政府警察局中壢分局，於3日晚間逕行搜索桃園市中壢區某民宅。

士檢表示，檢警3日晚間在中壢區民宅另救出被害人32名（27男性，5女性），查獲張姓男子等8名被告（其中1名為少年）。經檢察官訊問後，認亦涉犯組織犯罪防制條例等罪，除1名少年移送少年法庭，其餘7名被告均已向法院聲請羈押禁見。

士檢說，檢警聯手偵破本案，將現場受傷或染病的被害人即時送醫救治，避免發生更嚴重危害，並查扣匕首、鎮暴槍、電擊棒、球棒、鋁棒、辣椒水、手銬、腳銬等多項用以凌虐拘禁被害人的器具。

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新聞稿指出，本案被害人多數因求職而與嫌犯接洽，旋遭控制行動，並被暴力毆打對待，強行取走隨身財物、扣留存簿等，且受拘禁的環境條件極為惡劣，身心受創嚴重。

士檢表示，檢警鍥而不捨查得被害人遭囚禁的處所，最終在檢察官指揮下逕行搜索，順利救出58名被害人，但仍有被害人於救援行動前不幸身亡，目前已尋獲2具遺體，由檢察官率同法醫完成相驗，尚待解剖鑑定確認死因。（編輯：方沛清）1111105