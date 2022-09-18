柬埔寨打工陷阱頻傳 71名越南人從賭場逃出

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（中央社施亞努港18日專電）柬埔寨深陷打工陷阱醜聞之際，71名越南民眾昨天下午自柬國一家賭場逃離，最後遭柬埔寨警方攔下帶往調查。越南西寧省官員表示，將派人抵達柬埔寨協助釐清案情。

越南快訊（VnExpress）、越南數位電視台（VTC）報導，越南西寧省（Tay Ninh）官員證實，17日下午2時在柬國柴楨省（Svay Rieng）巴維（Bavet）一家賭場工作的71人由於「工作糾紛」而離開，往西寧省賓橋縣（Ben Cau）木牌（Moc Bai）口岸的大馬路逃跑。

柬埔寨當地警方隨後將這批人攔下，帶到派出所進行調查。西寧省官員說：「省政府已派遣人員前往柬埔寨協調保護公民、釐清案件。」

根據網路流傳一段超過一分鐘的影音，這批人在大雨中從賭場內的不同大樓中逃出，許多身穿黑色制度的人員跟在後方追打，一些年輕人和女性民眾因為跌倒而未逃脫，遭到黑衣人抓回毆打。

西寧省邊防部隊指揮部官員表示，這批人逃離的地區有很多賭場，正設法聯繫柬埔寨方面，以利派員前往協助越南公民。

巴維是柬埔寨柴楨省的國際門戶城鎮和最大都市，毗鄰越南賓橋縣木牌口岸。巴維在距離木牌口岸僅10公里的地方有大量賭場。

近來不少越南人前往柬埔寨賭場工作，但最後發生糾紛而欲跑回越南，相關事件在網路上引起喧騰。上個月也有42名在柬埔寨干丹省（Kandal）賭場工作的越南人想要渡河游泳回國，過程中一人不幸溺斃。

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這些越南民眾表示，他們在柬埔寨賭場工作，因為遭到強迫勞動、領不到報酬，才試圖返回越南。越南外交部隨後要求柬埔寨協助調查這42名越南人逃離賭場的原因。

近期許多越南人被騙去柬埔寨賭場或網路投資公司工作，若想離職得繳3000至3萬美元。越南駐柬埔寨領事館表示，今年迄今已從柬國帶回600多人；自2021年以來，則有800多名越南公民在施亞努港（Sihanoukville，西港）獲救。（編輯：林憬屏）1110918