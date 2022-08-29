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19泰國人陷柬埔寨打工陷阱獲救 15人有詐騙前科

2022/8/29 12:34
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（中央社記者陳家倫河內29日專電）柬埔寨官方今天表示，在西港市中心救出19名泰國人，他們自稱遭到非法拘禁與強迫勞動。當地警方調查指出，其中15人有詐騙前科，並遭到泰國法院通緝。

柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，柬國內政部發言人索菲克（Khieu Sopheak）今天表示，接獲泰國駐柬埔寨大使館武官提供的消息後，中央治安局與施亞努港（Sihanoukville，西港）警方28日共同救出19名泰國人。

索菲克表示，這些人自稱遭到公司非法拘禁和強迫工作，其中15人有詐騙前科，遭泰國法院通緝。調查指出，這19人持有泰國身分證但沒有護照，他們透過柬泰邊境小口岸偷渡至柬埔寨。

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柬國官方18日起進行全國掃蕩人蛇集團並營救疑似遭受拘禁者，搜查範圍包括外國人居住的飯店、建築工地、公司等。掃蕩行動首先在西港和干丹省（Kandal）進行，緊接著挺進其他省市。

不過西港當地民眾向中央社表示，即使掃蕩行動看似風聲鶴唳，但不少名為「科技園區」的網路賭博與詐騙基地到了晚上依然燈火通明在做「歐美盤」，也就是鎖定西方歐美市場，要將不法犯罪斬草除根還有很長的路要走。（編輯：韋樞）1110829

索菲克
柬埔寨人口販運醜聞不斷 西港警方逮5中國嫌犯 柬埔寨人口販運醜聞 印尼美國菲律賓都有被害人
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