越南人落柬埔寨打工陷阱 嫌犯：拐一人賺130元

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影片來源：Báo Tuổi Trẻ

（中央社記者陳家倫河內22日專電）逾40名越南民眾日前從柬埔寨賭場逃出，游泳回到越南，越南警方宣布，已逮捕兩名從事人口販運的嫌犯。嫌犯供稱，每將一個人帶到柬國，可獲10萬越南盾（新台幣約130元）。

逾40名疑似身陷柬埔寨打工陷阱的越南民眾18日自位於越柬邊界干丹省（Kandal）的一家賭場逃出。當事人表示，最初共有42人試圖渡河返回越南，但一個人被水沖走，一個人被賭場人員捉回去。

事發後，越南外交部要求柬埔寨針對這起涉及人口販運的案件啟動調查。柬埔寨的媒體近日以來紛紛報導此事，由於這些被害人逃出賭場的影片不斷在網路上流傳，柬國媒體形容整起事件讓柬埔寨的形象蒙上一層灰。

越通社（VNA）報導，安江省（An Giang）警方21日表示，透過被害人的證詞以及蒐集的證據和文件，初步認定這起從柬埔寨非法入境越南的事件具有人口販運和組織其他人非法出境的跡象。

安江省公安局安全調查機構表示，已以組織他人非法出境的罪名對住在安江省的阮氏淚（Nguyen Thi Le，1980年生）和黎文名（Le Van Danh，1988年生）作出刑事拘留決定。

警方調查，這次渡河游回越南的民眾中，有6人是被阮氏淚與黎文名騙往柬埔寨。

阮氏淚向警方供稱，今年5月有一名男子與他聯繫，要他將人帶往柬埔寨，阮氏淚同意後，接著將人帶到碼頭交給黎文名帶往柬埔寨。根據協議，每將一個人成功帶往柬國，阮氏淚與黎文名可獲10萬越南盾。

安江省公安局安全調查機構初步認定，除了將上述6人非法帶往到柬埔寨外，阮氏淚還承認，曾多次與黎文名配合將人非法帶到柬埔寨，目的是在柬埔寨賭場工作。安江省公安局正在擴大調查，依法嚴處涉案人員。

這40名成功逃回越南的民眾向有關單位表示，因為相信社群網站上月薪700到1000美元的招聘廣告，才會前往柬埔寨。

憶及在柬埔寨工作的日子，他們依照賭場上級的指示從事「線上遊戲」工作。許多人被迫詐騙，每天工作15小時，或者被賣到其他賭場，遭毆打、酷刑，如果想返回越南要繳付贖金。

這些人說，若沒有完成任務，他們會被賭場人員毆打。由於壓力大、待遇差、不能休息、沒有報酬，人才一起討論設法逃回越南。（編輯：高照芬）1110822