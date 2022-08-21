19歲孫女要去星國賺年薪百萬 高雄嬤急報警攔阻

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄21日電）高雄余姓阿嬤被孫女告知要去新加坡當秘書，年薪百萬，憂心19歲孫女遭詐，急報警阻止；經警勸阻，孫女又離家出走，警方今天表示，阿嬤孫女尚無出境，已受理通報失蹤人口。

余姓阿嬤今天接受媒體訪問時說，兒子因病過世、媳婦離家，她和丈夫靠在三民區菜市場賣水餃將孫女養大，日前孫女告訴她要去新加坡當秘書，年薪高達新台幣百萬元，她擔心孫女遭詐，趕緊報警，盼警方協助阻止孫女出國。

余姓阿嬤說，原本孫女還說要出國賺錢，買好車給她開，但她看到最近柬埔寨打工詐騙案頻傳，認為這麼好康的工作，一定是騙人的；她擔心孫女其實是要被拐去柬埔寨，一再告誡孫女不要出國，但孫女仍執意9月要去，只好報警求助。

高雄市警察局三民二分局今天發布新聞稿表示，民族派出所17日上午10時接獲67歲余姓阿嬤來報案表示孫女要出國賺錢，怕孫女去柬埔寨，希望警方一起加以勸阻；警方了解後，通報分局偵查隊啟動攔阻偵查，並前往余姓阿嬤家中。

警方在余姓阿嬤家中與19歲陳姓孫女面談，陳女向警方表示，直播公司將於下個月中旬派遣5名員工前往新加坡受訓及介紹直播傳銷，並給予月薪10萬元。

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警方一聽就知道疑似人口販運詐騙，苦口婆心解釋勸說，但孫女仍認為家人是在攔阻她創業，警方迫於無奈下，立即通報偵查隊作案件通知書，並要帶陳女回派出所調查，陳女最後才向警方表示會放棄前往。

不料，陳女因不滿家人攔阻，19日又不告而別離家出走，警方今天對中央社記者表示，透過警政系統查出陳女截至21日尚未出境，已依規定受理及通報失蹤人口，並製發調查通知書請陳女到場協助調查，以釐清案情。（編輯：陳仁華）1110821