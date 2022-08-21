越南人落入出國打工陷阱 越方促柬埔寨啟動調查

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）逾40名疑似身陷柬埔寨打工陷阱的越南民眾日前從柬國賭場逃出並游泳回到越南。越方證實，過程中一名16歲青少年身亡，要求柬埔寨針對這起涉及人口販運的案件啟動調查。

成功逃回越南的民眾表示，因不堪每天超時工作從事網路詐騙，18日下午自位於越柬邊界干丹省（Kandal）的一家賭場逃出。當事人表示，最初共有42人試圖渡河返回越南，但一個人被水沖走，一個人被賭場人員捉回去。

綜合越南快訊（VnExpress）、越南民智報（Dan Tri）報導，越南安江省（An Giang）警方證實，已經在河裡找到一名16歲青少年的遺體。警方表示，將針對這起涉及人口販運的案件啟動調查。

順利脫逃的越南民眾說，有超過2000名越南人被帶往柬埔寨的賭場中非法打工。

越柬兩國警方19日共同合作，試圖找出在柬埔寨行動受到控制的越南非法打工民眾，據柬埔寨警方表示，已另外再找到11人。

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越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，已指示越南駐柬埔寨代表機構與當地有關部門聯繫澄清相關訊息，要求柬國協助尋找失蹤人員並展開調查，同時緊急落實各項保護公民的措施。

近來有愈來愈多的越南人被騙或在介紹之下前往柬埔寨非法打工，越南外交部和越南駐柬埔寨代表機構近期與越南相關部門密切協調，尤其是針對邊界地區省分實施多項保護公民措施，已將500多名越南公民帶回。（編輯：高照芬）1110821