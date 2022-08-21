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防海外打工詐騙 澎縣長指示警局全面清查協尋

2022/8/21 16:49
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（中央社澎湖縣21日電）近來屢傳國人赴柬埔寨或東南亞國家打工，人身自由遭限制或扣留護照等案件，澎湖縣長賴峰偉指示警察局全面清查類似案件，加速協尋偵辦，加強向青年宣導，避免上當受騙。

澎湖縣政府發布新聞稿表示，縣警局最近清查澎湖籍民眾出境至柬埔寨未歸者有14人，其中有1人由家屬報案協尋，警局在第一時間通報外交部協處，並報請檢方依法偵處，另有2人多次查訪未果，人身安全尚待確認，其餘經家屬聯繫，目前暫無人身安全顧慮。

賴峰偉對於國人受騙赴柬埔寨或東南亞國家打工，指示警局全面清查類似案件，加強向青年宣導，避免上當受騙。

澎湖縣警察局表示，目前常見的海外網路詐騙，包括有高薪免經驗，可預支薪水；工作輕鬆免進辦公室、無須英文能力，靠電打字即可；可協助清償原積欠債務、免付機票食宿費用等，對象以年輕人居多，除了透過網路、臉書或跑馬燈加強宣導外，更籲請澎湖鄉親提高警覺，對有前往東南亞等國家工作的徵才訊息，一定要多方查證，不要被不合理高薪蒙蔽，以免落入犯罪集團控制，成為人口販運被害者。（編輯：陳仁華）1110821

賴峰偉
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