中國使館稱願助柬埔寨台人 外交部：邊放火邊喊救人

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（中央社記者黃雅詩台北21日電）柬埔寨詐騙案頻傳，中國駐柬埔寨大使館聲稱台灣人可前往申請領事保護服務，外交部今天表示，柬埔寨淪為犯罪溫床就是因為中國「一帶一路」政策遺毒，中國作法形同一邊放火、一邊喊救。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，保護台灣旅外國民及行使領事權是外交部及各駐外館處最重要的職責之一，面對近來大幅增加的民眾遭誘騙並受困柬埔寨案件，外交部及相關駐處經與內政部警政署及移民署與各相關國家通力合作下，已陸續順利營救及協助多名民眾安全返國。

外交部表示，柬埔寨西哈努克港淪為詐騙集團的犯罪溫床，是中國「一帶一路」政策的遺毒，到目前為止已有包含台灣、馬來西亞、印尼、越南等多國公民受害。

外交部表示，中國駐柬埔寨大使館卻趁機形塑「中國政府在海外可有效提供台灣同胞急難救助」的假象，形同一邊放火，一邊喊救，這掩蓋不了「一帶一路」政策失敗的事實，也徒增台灣人民對中國政府的反感。

外交部表示，中國政府若心中尚有台灣人民，就應即刻停止對台灣的文攻武嚇，且不再干預台灣與他國的警政與司法互助合作。

外交部鄭重說明，行使領事權是中華民國主權的一部份，政府絕不會外包給他國政府代勞；只有台灣駐外館處所發出的中華民國台灣護照及入國證明才是民眾應持有合法且有效的旅行文件。

外交部強調將持續與主政機關內政部警政署協調合作，加強與柬埔寨及相關國家警政機關的聯繫，進一步提升援救能量，協助受害民眾儘早返國。（編輯：蘇志宗）1110821