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網友指高雄人蛇騙200多人到柬埔寨 警方專案調查中

2022/8/21 17:39
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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄21日電）一名男子在臉書貼文指住在高雄市三民區的劉姓男子是人蛇，已騙200多名台灣人到柬埔寨。高雄警方今天表示，劉男5月已到柬埔寨，刑大與轄區警方正在專案調查中。

一名男子日前在臉書（Facebook）貼文，並附上一名居住高雄市三民區劉男的駕照照片表示，「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」，並指這名外號為「羽安」的劉男騙了200多名台灣人到柬埔寨。

男子臉書發文還指出，200多名台灣人被騙去柬埔寨，處境很可憐，被電擊、毒打，還不給飯吃，希望政府能幫忙救人，他願意全力配合調查。

高雄警方今天對中央社記者表示，警方已與臉書發文者聯繫接洽，會針對臉書發文內容進一步調查釐清；至於劉男部分，警方證實劉男已於5月出境至柬埔寨，尚未回國。

高雄警方表示，轄區警方獲報劉男出境至柬埔寨紀錄後，隨即到劉男家中查訪，但劉男母親表示並不清楚兒子在做什麼，只知道兒子說要去東南亞旅遊、賺錢。

警方指出，已將劉男列為可能涉及柬埔寨打工詐騙的調查對象，轄區警方和刑大正在專案調查中。（編輯：陳仁華）1110821

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