早安世界》黃呂錦茹涉偽造罷免提議書 雙吳案造假比率約達95% 檢方求處重刑

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黃呂錦茹涉偽造罷免提議書 雙吳案造假比率約達95% 檢方求處重刑

台北地檢署16日依違反個資法、刑法偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等5人。北檢表示，針對立法委員吳沛憶及吳思瑤的罷免提議書幾乎都是請專人在黨部抄寫黨員名冊而來，而非依規定請民眾逐一填寫，偽造比率高達96.2%與94.18%，檢方以黃呂錦茹等3人嚴重戕害民主基礎為由，請法院從重量刑。罷免吳沛憶領銜人李孝亮、罷免吳思瑤領銜人張克晉等8人獲不起訴處分。國民黨台北市黨部則呼籲檢調單位秉公辦案，勿因特定對象進行政治性審判。（看完整報導）

王大陸陳零九等24役男躲兵役案 新北檢偵結起訴28人

新北地檢署16日偵結藝人王大陸躲兵役案。男子陳志明等4名仲介明知陳零九（本名陳志豪）、王大陸等24名役男並無罹患高血壓疾病，仍指示役男憋氣影響血壓檢測或安排槍手代檢偽造不實檢測結果，使眾多役男規避兵役義務，藉此牟取鉅額報酬。檢察官認定被告陳志明等27人均涉犯妨害兵役治罪條例及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌、被告王大陸則涉犯刑法使公務員登載不實文書罪嫌，將28人依法提起公訴。（看完整報導）

今水氣旺盛午後各地有雨 桃園以北、宜蘭防豪雨

氣象署表示，未來一週大致呈現白天高溫炎熱、午後易有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫變化不大，各地高溫約攝氏33、34度 ，低溫約26、27度。其中17日水氣最多、午後各地易有局部大雨，桃園以北、宜蘭地區要留意可能有局部豪雨發生機率。17日晚間起天氣逐漸穩定，18至23日皆以迎風面降雨為主。（看完整報導）



以色列稱摧毀鈾濃縮設施 伊朗證實情報首長死於空襲

以色列總理尼坦雅胡表示，以色列軍隊已經摧毀伊朗納坦茲的主要鈾濃縮設施，將不遺餘力消除德黑蘭構成的「生存威脅」。伊朗證實革命衛隊情報首長卡茲米命喪以色列空襲，總統裴澤斯基安16日表示，伊朗無意發展核武，但會堅持擁有發展核能與研究的權利。另據以方說法，自13日與伊朗爆發衝突至16日上午為止，德黑蘭當局已造成以國至少24人身亡；伊朗據報至少也有224人喪生。（看完整報導）

瑞典智庫：擁核國強化核武庫 全球削減核武時代走向終結

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」表示，由於全球局勢緊張，當今已知的9個擁核國家美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓和以色列都正在強化核武庫。俄羅斯和美國擁有全球約9成核武，中國則是核武庫增長最快的國家。智庫表示，「自冷戰結束以來持續的全球核武數量削減時代正逐漸走向終結…已經看到新一輪核軍備競賽即將到來的警訊」。（看完整報導）

西班牙葡萄牙等地抗議過度旅遊 居民高呼「你度假我倒楣」

西班牙、葡萄牙和義大利多座大城市15日有數以千計民眾上街抗議過度旅遊，他們手持「大眾觀光扼殺城市」、「貪婪帶來毀滅」等口號的標語，並高呼「你度假、我倒楣」。巴塞隆納有160萬人口，去年吸引多達2600萬名觀光客，抗議者主張失控的觀光導致住房價格高漲，迫使居民搬離自己的社區，傳統店鋪也逐漸被迎合觀光客的商店取代。（看完整報導）

拆公館圓環填平地下道方案惹議 北市暫緩施工重啟溝通

台北市長蔣萬安3月25日拍板拆除公館圓環，計劃填平公車專用地下道，回復正交路口，原定6月28日動工。無黨籍議員苗博雅指過去填平車行地下道評估資料都顯示是最差方案，如今卻說可行，中間毫無科學化評估說服大家。另有多名北市議員表示，市府未和地方妥善溝通，建議暫緩施工並於6月30日辦公聽會。對此，台北市交通局長謝銘鴻說，將參與公聽會交流，溝通後再施工。（看完整報導）

賴總統18日全程與會 國防外交等4單位向在野領袖國安簡報

總統府表示，重要國家安全情勢專案簡報會議18日將於總統府大禮堂進行，總統賴清德首度以三軍統帥身分，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行國安簡報，賴總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意。此次會議目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策。由於內容涉及高度機敏，將採取全程閉門進行。目前仍不清楚在野黨是否願意參與，國民黨持開放態度，民眾黨則未鬆口。（看完整報導）

113年國人10大死因癌症蟬聯榜首 自殺重回第10

衛福部公布去年10大死因，死亡人數較前1年減少4192人，癌症蟬聯首位43年，年奪逾5.4萬條命，死亡率前3位仍為肺癌、肝癌、大腸癌。自殺時隔14年重回前10位。衛福部表示，青少年自殺的主要風險因子包括網路使用、家庭關係及睡眠問題等，而中壯年族群自殺原因較複雜，政府將挹注資源，推動民眾心理健康工作。專家則呼籲擴編心理健康與自殺防治預算。（看完整報導）

大谷翔平二刀流回歸 16日對教士先發主投

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇宣布，日籍球星大谷翔平將於16日（台北時間17日上午）迎戰聖地牙哥教士之戰先發主投，睽違660多天後再次登上投手丘。大谷前次先發主投是2023年8月，大約一個月後就動右手尺骨附屬韌帶修復手術，上賽季結束後又動左肩手術，讓道奇對他復出投球更加謹慎。大谷先前已投過3次Live BP，用球數持續增加，道奇表示，選擇現在讓大谷復出投球一大考量是他能帶來陣容的靈活性。（看完整報導）

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