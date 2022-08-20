拉攏第三世界 王毅：中國免除非洲17國23筆債務

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（中央社台北20日電）中國國務委員兼外交部長王毅日前宣布，中國將免除非洲17國截至2021年底剩餘的23筆無息貸款債務。他並承諾，中國繼續透過投資、融資與援助等方式，資助非洲的重大基礎設施建設。

為大舉拉攏非洲國家，中國先前曾數度減免非洲國家的貸款債務。但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始後，這類減免債務的作法一度暫停。

中國外交部官網19日晚發布新聞稿，指王毅18日在「中非合作論壇第8屆部長級會議成果落實協調人會議」上，作上述宣布。

王毅強調，中國願繼續將非洲的需求，作為對非合作出發點，與非洲國家一同全力落實好「九項工程」，繼續高品質推進「一帶一路」合作。

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在會中，王毅除宣布中國將免除非洲17國截至2021年底剩餘的23筆無息貸款債務，並承諾繼續通過融資、投資、援助等多種方式，積極參與非洲重大基礎設施建設外，還將持續擴大自非洲進口，支持非洲農業、製造業發展壯大，拓展數位經濟、衛生健康、綠色低碳等新興產業合作。

王毅指出，中國還將繼續支持「以非洲方式解決非洲問題」，反對「外部勢力干涉」非洲國家內政，反對在非洲製造對抗與衝突。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110820