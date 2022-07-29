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斯里蘭卡經濟加速崩潰 7月通膨率達60.8%再創新高

2022/7/29 18:55（7/29 19:29 更新）
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斯里蘭卡政府7月通膨率飆升至60.8%，寫下歷年新高。圖為29日斯里蘭卡首都可倫坡民眾搬運進口食品。（美聯社）
斯里蘭卡政府7月通膨率飆升至60.8%，寫下歷年新高。圖為29日斯里蘭卡首都可倫坡民眾搬運進口食品。（美聯社）
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（中央社可倫坡29日綜合外電報導）斯里蘭卡政府統計局今天公布數據顯示，國內7月通膨率飆升至60.8%，寫下歷年新高。深陷經濟危機的斯里蘭卡，6月通膨率才達創紀錄的54.6%，事隔一個月再創新高。

路透社報導，斯里蘭卡政府統計局（Census and Statistics Department）發表聲明指出，食物通膨攀升90.9%，推動可倫坡消費者物價指數（Colombo Consumer Price Index）大幅升高。

斯里蘭卡深陷經濟危機，引發民怨四起，致使前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被迫下台，由時任總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）接任。

斯里蘭卡已宣告破產，目前全國仍處於緊急狀態，且發生債務違約，已尋求印度、中國與國際貨幣基金（IMF）協助。（譯者：陳正健）1110729

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