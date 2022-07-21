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威克瑞米辛赫任斯里蘭卡新總統 將籌組聯合政府

2022/7/21 15:52（7/21 16:09 更新）
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威克瑞米辛赫（前）20日壓倒性獲選斯里蘭卡總統，任期至2024年。（圖取自twitter.com/RW_UNP）
威克瑞米辛赫（前）20日壓倒性獲選斯里蘭卡總統，任期至2024年。（圖取自twitter.com/RW_UNP）
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（中央社斯里蘭卡首都可倫坡21日綜合外電報導）先前曾6度擔任斯里蘭卡總理的威克瑞米辛赫辦公室宣布，73歲的威克瑞米辛赫今天宣誓擔任這個遭危機重創的南亞國家的總統，之後將籌組聯合政府。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的辦公室發布聲明說，由國會議員選出的威克瑞米辛赫在受到嚴密護衛的國會大樓內向首席大法官賈雅蘇瑞亞（Jayantha Jayasuriya）宣誓就職。

法新社報導，威克瑞米辛赫宣誓時，斯里蘭卡警察首長和軍方高階將領都站在他身後，國會議長阿貝瓦達納（Mahinda Abeywardana）也在場。

這場簡短的宣誓儀式原本要透過當地電視直播，但直播卻在宣誓開始前無故被切斷。

官員表示，已針對這起意外故障狀況展開調查。

官方消息人士說，這位新任領袖預計將組成不超過30位部長的內閣，要帶領國家度過脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機。

斯里蘭卡正在經歷長時間停電，全國2200萬人連月來一直飽受燃料、糧食和藥品短缺之苦。

民眾對於這種艱困生活的憤怒日前終於達到沸點，數以萬計抗議民眾9日闖入前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）官邸，迫使拉賈帕克薩下台，替威克瑞米辛赫當選一事清除障礙。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1110721

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