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威克瑞米辛赫當選斯里蘭卡總統 示威恐難平息

2022/7/20 17:06（7/20 17:25 更新）
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威克瑞米辛赫（前）20日壓倒性獲選斯里蘭卡總統，任期至2024年。（圖取自twitter.com/RW_UNP）
威克瑞米辛赫（前）20日壓倒性獲選斯里蘭卡總統，任期至2024年。（圖取自twitter.com/RW_UNP）
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（中央社可倫坡20日綜合外電報導）斯里蘭卡國會今天的投票結果顯示，73歲的代理總統威克瑞米辛赫壓倒性獲選繼任總統，任期至2024年。前總統拉賈帕克薩逃離深陷危機的斯里蘭卡後，已於上週辭職。

綜合路透社與法新社報導，官方數據顯示，6度出任總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）在3名候選人當中拿下134票，主要對手阿拉哈佩魯馬（Dullas Alahapperuma）獲得82票，左翼領袖迪桑納亞奇（Anura Dissanayake）只有3票。斯里蘭卡國會共225席。

威克瑞米辛赫在獲選國家元首後說：「現在我們的分歧結束了。」

然而許多斯里蘭卡百姓反對威克瑞米辛赫，一些抗議者曾表示，他若勝選可能導致民眾進一步示威。斯里蘭卡燃料、食品、醫藥連月嚴重短缺，人民對執政菁英大為不滿。

抗議者和反對派比較能接受執政黨議員阿拉哈佩魯馬，但他不曾待過政府高層參與治理，而現在斯里蘭卡幾乎沒有任何美元來支付進口費用，亟需國際貨幣基金（IMF）紓困。

今天投票前，數以百計的軍警和準軍事部隊部署在國會大廈周邊，一條通往國會的道路上至少設了3道路障。維安人員乘快艇在建物周邊的湖泊巡邏，還有軍事吉普車和裝甲車停在周圍。

抗議者本月稍早占領總統府秘書處和總統官邸，迫使當時的總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃到國外。

許多抗議者認為威克瑞米辛赫是拉賈帕克薩家族的盟友，威克瑞米辛赫的私宅與辦公室也曾被民眾闖入並要求他下台。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110720

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