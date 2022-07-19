斯里蘭卡總統大位 威克瑞米辛赫等3人競逐

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（中央社可倫坡19日綜合外電報導）斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）上週在國家經濟危機惡化時逃出國外並宣布辭職，今天有3名候選人獲國會正式提名，以角逐總統大位。

法新社報導，當選者將擔負起治理這個破產國家的重任。斯里蘭卡正與國際貨幣基金（IMF）商談紓困方案；境內2200萬名人民面臨嚴重的糧食、燃料與藥品短缺困境。

斯里蘭卡國會宣布，73歲的代理總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）將在明天的秘密投票中，與獲主要在野黨支持的前教育部長阿拉哈佩魯馬（Dullas Alahapperuma）以及左翼領袖迪桑納亞奇（Anura Dissanayake）一決高下。

斯里蘭卡國會議員在森嚴戒備下舉行10分鐘的會議後，正式提名這3人競選總統寶座。

此前不久，在野領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）在推特（Twitter）上宣布退出選戰，轉而支持63歲的阿拉哈佩魯馬，後者是拉賈帕克薩所屬斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）中持異見的成員。

普瑞馬達沙說：「為了我深愛國家與珍視人民的美好未來著想，我在此宣布退出總統選戰。」

政壇消息人士說，普瑞馬達沙與阿拉哈佩魯馬昨晚達成協議，由一人擔任總統、另一人擔任總理，並將合作籌組聯合政府，帶領國家度過日益惡化的經濟危機。

不過，在政壇打滾已久且曾6度出任總理的威克瑞米辛赫已獲得SLPP領導階層的正式力挺。在擁有225個席次的斯里蘭卡國會中，SLPP仍是最大黨。

第3位候選人是53歲左翼政黨人民解放陣線（People's Liberation Front）領袖迪桑納亞奇。人民解放陣線目前在國會有3個席次。

前陸軍首長方塞卡（Sarath Fonseka）本來可能成為第4名候選人，但由於他未獲國會議員支持，因此無法參選。

新總統將填補拉賈帕克薩剩餘任期，他的任期原訂於2024年11月結束。（譯者：張曉雯/核稿：施施）1110719