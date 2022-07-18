斯里蘭卡代理總統：IMF紓困協商將近完成

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（中央社可倫坡18日綜合外電報導）斯里蘭卡代理總統威克瑞米辛赫今天表示，與國際貨幣基金（IMF）的紓困協商已進入最後階段。他昨天剛宣布國家進入緊急狀態。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）辦公室發布聲明稱：「代理總統進一步說明，（斯里蘭卡）與國際貨幣基金的協商已接近達成協議，和其他國家的援助談判也有進展。」

路透社報導，為遏制國內動亂，威克瑞米辛赫17日晚間發布政府公告，宣布國家進入緊急狀態；國會本週稍晚將舉行投票，以選出新任總統。

政府公告寫道：「為了公共安全、維持公共秩序以及確保對社區生活至關重要的物資供給和服務，這麼做是權宜之計。」

今年4月以來，斯里蘭卡領導人已多次宣布國家進入緊急狀態。由於政府在經濟危機上應對失當，且燃料、藥品和其他基本生活物資嚴重短缺，引發民怨沸騰。

上週，數以十萬計的反政府抗議群眾走上首都可倫坡街頭，並占領總統官邸和辦公室。總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被迫逃離斯里蘭卡，飛往馬爾地夫，最後落腳新加坡。他的辭呈15日已獲國會批准，當天威克瑞米辛赫宣誓就任代理總統。

由於最新的緊急狀態法規尚待公布，當局暫時沿用舊有規定，以部署軍隊、逮捕和拘留民眾、搜查私人財產，鎮壓示威活動等。

威克瑞米辛赫是拉賈帕克薩的盟友，也是最有機會成為新總統的人選之一。然而，示威群眾希望威克瑞米辛赫與拉賈帕克薩一同下台，因此他若真的當選，恐將掀起進一步動盪。（譯者：施施/核稿：林治平）1110718