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斯里蘭卡代理總統欲平息動亂 宣布進入緊急狀態

2022/7/18 12:15（7/18 13:48 更新）
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斯里蘭卡代理總統威克瑞米辛赫17日宣布進入緊急狀態。圖為斯里蘭卡武裝部隊16日在議會前維持秩序。（安納杜魯新聞社）
斯里蘭卡代理總統威克瑞米辛赫17日宣布進入緊急狀態。圖為斯里蘭卡武裝部隊16日在議會前維持秩序。（安納杜魯新聞社）
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（中央社可倫坡17日綜合外電報導）根據今晚發布的政府公告，斯里蘭卡代理總統威克瑞米辛赫宣布國家進入緊急狀態。威克瑞米辛赫的政府正尋求平息社會動亂，並解決困擾這個國家的經濟危機。

公告寫道：「為了公共安全、維持公共秩序以及確保對社區生活至關重要的物資供給和服務，這麼做是權宜之計。」

斯國總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已逃往海外，以躲避反政府民眾的起義。他曾說自己已採取「一切可能的措施」，來避免席捲這個島國的經濟危機。

一週前，數以十萬計反政府抗議群眾走上首都可倫坡街頭，並且占領總統官邸和辦公室。拉賈帕克薩被迫逃離斯里蘭卡，飛往馬爾地夫，最後落腳新加坡。他的辭呈15日已獲國會批准。

斯里蘭卡國會16日舉行會議，以展開遴選新總統的進程。與此同時，一批燃料運抵斯里蘭卡，為這個飽受危機衝擊的國家提供一些緩解。

威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）是拉賈帕克薩的盟友，也是最有機會成為新總統的人選之一，然而，示威群眾希望威克瑞米辛赫與拉賈帕克薩一同下台，因此他若真的當選，恐將掀起進一步動盪。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110718

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