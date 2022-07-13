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斯里蘭卡抗議不止 群眾闖總理辦公室和國營電視台

2022/7/13 20:00（7/13 20:42 更新）
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斯里蘭卡數百群眾13日試圖衝進總理威克瑞米辛赫的辦公室，警方多次發射催淚瓦斯驅離。（美聯社）
斯里蘭卡數百群眾13日試圖衝進總理威克瑞米辛赫的辦公室，警方多次發射催淚瓦斯驅離。（美聯社）
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（中央社可倫坡13日綜合外電報導）斯里蘭卡總統拉賈帕克薩今天逃出國後僅數小時，抗議群眾要求總理威克瑞米辛赫也「滾回家」，並與鎮暴警察發生衝突。群眾還闖入國營電視台，導致節目中斷。

拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃離後，國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）透過電視聲明稱：「由於總統不在國內，他告訴我他已依照憲法指派總理代理總統職務。」

阿貝瓦迪那說：「總統用電話與我聯繫，說我今天會收到他的辭呈。我呼籲民眾對我們所提出在20日任命新總統的國會程序要有信心，並保持和平。」

數百名群眾今天則試圖衝進總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的辦公室，他們高喊：「拉尼爾（威克瑞米辛赫）滾回家！」

目擊者告訴法新社，現場男男女女隨後衝破軍人防線，進入總理辦公室並豎起國旗。

警方多次發射催淚瓦斯，威克瑞米辛赫宣布全國進入緊急狀態，並在首都可倫坡市及周邊地區實施宵禁。

抗議群眾認為威克瑞米辛赫與拉賈帕克薩是一夥，要他也滾蛋。在總理辦公室外遭警方催淚瓦斯驅離的30歲男子沙希達蘭（S. Shashidharan）說：「我們要拉尼爾下台。逮捕所有協助戈塔（Gota，即總統）逃跑的人。我們要拿回我們被偷的錢。」

另外，電視影片畫面顯示，反政府抗議群眾今天闖入主要國營電視台並短暫接管節目播出。

一名身份不明的男子闖入國營電視台Rupavahini的攝影棚，當時正在直播一個節目，他命令只能播放與抗議有關的新聞。轉播隨即被切斷，改播錄製的節目。

美國駐可倫坡大使館在推特上表示：「出於謹慎考慮，領事部將取消我們13日下午的服務…以及14日所有的領事服務。」（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110713

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