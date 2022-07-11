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斯里蘭卡破產
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斯里蘭卡總統落荒而逃 官邸留下上千萬現鈔

2022/7/11 18:02（7/11 18:24 更新）
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斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障，總統官邸9日遭大批憤怒民眾攻占。（法新社）
斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障，總統官邸9日遭大批憤怒民眾攻占。（法新社）
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（中央社可倫坡11日綜合外電報導）斯里蘭卡經濟崩潰，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）落跑後，官邸內遺留大量斯里蘭卡盧比現鈔。警方表示，上千萬鈔票今天將會交給法院。

法新社報導，示威者9日闖入總統官邸後，發現1785萬全新盧比現鈔（約5萬美元，新台幣150萬元），但將鈔票交給了警方。

警方發言人表示：「鈔票已被警方接管，今天將交給法院。」

官方消息人士表示，官邸還留下一只裝滿文件的手提箱。

拉賈帕克薩3月31日被試圖闖入的示威者趕出私宅，搬到建於殖民時代、有200年歷史的斯里蘭卡總統府。

根據官方消息人士，示威民眾攻入總統官邸時，73歲的拉賈帕克薩在海軍人員的護送下從後門逃走，搭船離開，前往斯里蘭卡東北部。

斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩。（圖取自facebook.com/gotabayar）
斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩。（圖取自facebook.com/gotabayar）

截至今天上午，他的行蹤依舊成謎，但斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，拉賈帕克薩已正式告知他將會辭職。

拉賈帕克薩一旦辭職，73歲的威克瑞米辛赫將自動代理總統職務，但威克瑞米辛赫已經表明，一旦就組成聯合政府達成共識，他願意辭職。

總理辦公室今天表示，一旦就組成所有政黨參與的政府達成協議，內閣將會總辭。

威克瑞米辛赫表示：「所有參加討論的部會首長都認為，一旦達成籌組全政黨政府協議，他們就準備將職責移交給該政府。」

示威民眾在總統府外紮營已經超過3個月，要求拉賈帕克薩為空前經濟危機下台。他被控對國家經濟的管理一塌糊塗，斯里蘭卡耗盡外匯存底，甚至無法進口基本物品，全國2200萬民眾的生活陷入困境。

數以千計男女今天持續占據週末攻佔的總統府，矢言要待到拉賈帕克薩下台為止。

另一方面，斯里蘭卡央行總裁今天告訴路透社，由於國內政治局勢不穩定，或許會造成與國際貨幣基金（IMF）的紓困談判進展遲緩。

斯里蘭卡中央銀行總裁威拉辛格（P. Nandalal Weerasinghe）表示：「希望政治局勢能儘早穩定下來，出現一個民眾可以信賴的政府。」（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110711

斯里蘭卡抗議民眾9日闖入總統和總理官邸。圖為10日持續占領總理官邸的示威者在室內或坐或躺休息。（美聯社）
斯里蘭卡抗議民眾9日闖入總統和總理官邸。圖為10日持續占領總理官邸的示威者在室內或坐或躺休息。（美聯社）
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