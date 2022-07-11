斯里蘭卡示威群眾占領官邸 總理證實總統將辭職

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（中央社可倫坡11日綜合外電報導）斯里蘭卡正經歷惡性通貨膨脹，還有糧食、燃料等基本物資嚴重短缺的重大經濟危機，總理辦公室今天證實，總統拉賈帕克薩將如先前宣布的辭去職務。

路透社報導，斯里蘭卡總理辦公室今天證實，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已通知總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），他將會辭職。

國會發言人稍早曾表示，拉賈帕克薩將於13日辭職。

威克瑞米辛赫也說他會下台，讓各黨組成的過渡政府接管政權。

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障，包括工會的會員在內，有數以萬計的斯里蘭卡民眾9日在可倫坡發起示威，要求拉賈帕克薩下台。

當時，可倫坡警方設下多道路障，並以催淚彈及強力水柱試圖阻擋示威民眾，但防線仍被突破，示威群眾約在當天中午左右成功占領總統官邸，而當時拉賈帕克薩已不在官邸內。抗議民眾10日表示，總統下台前，他們拒絕讓步。 （譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110711