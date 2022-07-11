斯里蘭卡為何經濟崩潰？盤點原因與下一步

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（中央社可倫坡10日綜合外電報導）斯里蘭卡總理上月底表示，債台高築的經濟已經「崩潰」。由於缺乏現金支付進口食品和燃料等必需品費用，且債務已經違約，斯國正尋求印度、中國與國際貨幣基金協助。

5月上台的斯國總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）強調，在扭轉走向「觸底」的經濟方面遭遇艱鉅任務。他和總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的住宅9日雙雙遭到示威群眾闖入，威克瑞米辛赫的住宅還遭人縱火後，兩人都同意辭職。

●危機有多嚴重？

政府積欠510億美元，不僅貸款利息付不出來，更別說是償還借款金額了。原本是經濟火車頭的觀光業受到疫情和2019年恐攻影響，貨幣貶值80%導致進口更加昂貴，原本就已失控的通貨膨脹也更形惡化。根據官方數據，斯里蘭卡食物價格上漲了57%。

種種因素，最終導致國家瀕臨破產。

政治腐敗也是問題之一，腐敗的政治不僅在揮霍國家財富方面扮演角色，也讓斯里蘭卡更難以取得金融救助。

美國華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）政策研究員兼經濟學家穆克吉（Anit Mukherjee）表示，國際貨幣基金（IMF）或世界銀行（World Bank）的援助都應附帶嚴格條件，以確保援助不會管理不善。

●人們如何受到影響？

地處熱帶的斯里蘭卡正常來說不缺食物，國民現在卻在挨餓。聯合國世界糧食計劃署（The U.N. World Food Program）表示，10個家庭中有近9個有一餐沒一餐或盡量省著吃，而有300萬人正在接受緊急人道援助。

醫生們求助社群媒體，試圖取得重要設備和藥品供應；越來越多斯里蘭卡人正在想辦法弄本護照，好出國找工作；政府工作人員則獲准多休3個月的假，以便有時間自己種植食物。

簡言之，人們正在受苦並渴望情況好轉。

●經濟為何陷入這般光景？

經濟學家表示，危機源於多年的管理不善和腐敗等國內因素。

民怨多集中在拉賈帕克薩和他的兄弟、前總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）身上。反政府示威最終轉趨暴力之後，馬興達．拉賈帕克薩5月辭職。

過去幾年情況持續惡化，2019年自殺爆炸案造成260多人死亡，重創重要外匯來源旅遊業。

隨著大型基礎建設計畫的外債飆升，政府原本應該做的是增加歲收，拉賈帕克薩卻推動斯國史上最大的減稅措施。減稅措施最近被撤銷，但那是在債權人下調斯里蘭卡評級，使其無法再借更多錢之後。

2021年4月，拉賈帕克薩突然禁止進口化肥，這種突如其來推動有機農業的作法讓農民措手不及，主食稻米收成大減以致價格升高。

為節省外匯，斯里蘭卡也禁止其他被視為奢侈品的物品進口。與此同時，烏克蘭戰爭導致食品和石油價格上揚，5月通貨膨脹率接近40%，而食品價格上漲近60%。

●總理為什麼說經濟已經崩潰？

威克瑞米辛赫6月發表的聲明恐破壞對經濟的信心，當時上任僅數週的他，在國家尋求國際貨幣基金援助，且因缺乏進展面臨批評之際發表這份聲明，似乎在強調政府面臨挑戰。他試圖讓經濟重回正軌，這一發言可能是為爭取更多的時間和支持。

財政部表示，斯里蘭卡可用外匯儲備只有2500萬美元，因此沒有足夠資金來支付進口費用，更別說償還數十億美元債務。

與此同時，斯里蘭卡盧比兌美元貶值至360美元左右，進口成本因此更加高昂。斯里蘭卡已暫停償還今年到期的約70億美元外國貸款，其中250億美元將在2026年之前償還。

●政府如何應對危機？

斯里蘭卡至今得以勉強撐過，主因拿到印度40億美元信貸額度。印度代表團6月來到可倫坡就更多援助進行談判，但威克瑞米辛赫警告，別指望印度能讓斯里蘭卡長期維持下去。

「可倫坡時報」（Colombo Times）6月頭條新聞寫道：「斯里蘭卡把最後希望寄託在國際貨幣基金身上。」斯里蘭卡政府正與國際貨幣基金就紓困計畫進行談判，威克瑞米辛赫表示，預計今夏稍晚將達成初步協議。

斯里蘭卡也向中國尋求更多幫助，美國、日本和澳洲等政府也提供數億美元支援。

6月初，聯合國向全世界公開呼籲援助，但截至目前，這些資金連讓斯國未來6個月維持生計所需的60億美元的邊都沒碰到。

威克瑞米辛赫最近接受美聯社訪問時表示，為了因應燃料短缺問題，考慮向俄羅斯購買打折幅度更大的石油。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110711