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傳斯里蘭卡總統已簽辭職信 7/13生效

2022/7/12 16:46（7/12 17:04 更新）
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斯里蘭卡媒體報導，總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩已簽署辭職信，13日生效。（圖取自facebook.com/gotabayar）
斯里蘭卡媒體報導，總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩已簽署辭職信，13日生效。（圖取自facebook.com/gotabayar）
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（中央社記者林行健新德里12日專電）斯里蘭卡媒體今天報導，總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已簽署辭職信，明天生效。

斯里蘭卡媒體「每日鏡報」（Daily Mirror）今天引述消息人士報導，戈塔巴耶．拉賈帕克薩的這封辭職信署期7月13日，將透過一名高層官員轉交給國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）。

報導說，阿貝瓦迪那將於明天正式宣布，結束戈塔巴耶．拉賈帕克薩的任期。

斯里蘭卡經濟破產，民眾生活困苦，約有600萬人三餐不濟，憤怒的民眾9日占領總統官邸，要求戈塔巴耶．拉賈帕克薩下台。但當時他已不知去向，外傳可能已逃出國。

但「每日鏡報」今天引述高層官員說，戈塔巴耶．拉賈帕克薩昨天上午還會見了三軍將領，但未披露他的具體藏身地點。

報導說，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe） 將代理總統職務，直到新總統於7月20日經由國會投票產生為止。

新總統的提名程序將於7月19日進行，目前威克瑞米辛赫及反對黨領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）表示有意角逐總統之職。

另方面，總統胞弟、前財政部長巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）今天上午企圖經斯里蘭卡國際機場出境，但被移民局人員擋下。

目前機場貴賓室的服務人員及移民局人員已經罷工，讓政府高官無法離境。（編輯：陳惠珍）1110712

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