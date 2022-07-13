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斯里蘭卡破產抗議四起 總統搭軍機逃往馬爾地夫

2022/7/13 06:49（7/13 08:07 更新）
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斯里蘭卡官員說，總統拉賈帕克薩（圖）13日已搭軍機出境。（圖取自facebook.com/gotabayar）
斯里蘭卡官員說，總統拉賈帕克薩（圖）13日已搭軍機出境。（圖取自facebook.com/gotabayar）
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（中央社可倫坡13日綜合外電報導）地方官員表示，四面楚歌的斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）今天凌晨已搭乘軍機離境，前往鄰國馬爾地夫（Maldives）。

另據消息人士告訴英國廣播公司（BBC），拉賈帕克薩的最小弟弟巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）也已離開斯里蘭卡，「前往美國」。巴席爾．拉賈帕克薩擁有美國公民身分，4月才辭卸財政部長。

移民官員告訴法新社，73歲的拉賈帕克薩、他的妻子和保鑣等4名乘客，搭乘從可倫坡（Colombo）國際機場起飛的斯里蘭卡安托諾夫32型（Antonov-32）軍機。

一名涉及整個過程的移民官員表示：「他們的護照蓋了章，然後搭上這架空軍特別飛機。」地方官員證實拉賈帕克薩已抵達馬爾地夫首都瑪萊（Male）國際機場，一行人由警方護送至不明地點。

機場官員說，由於未能確定這架飛機已獲允降落馬爾地夫，飛機在跑道上停了一個多小時，遲遲無法起飛。

一名機場官員表示：「經歷了焦慮不安的時刻，但最後一切都沒問題。」

斯里蘭卡機場移民官員昨天拒絕到貴賓室為總統拉賈帕克薩完成出境手續，使得拉賈帕克薩顏面掃地而且錯過多個航班。

史無前例經濟危機導致斯里蘭卡抗議四起，拉賈帕克薩已承諾今天辭職，為「和平移交政權」作準備。總統身分讓拉賈帕克薩享有豁免權，得以免遭逮捕。據信他想在下台之前離境，以避免可能遭到羈押。

巴席爾．拉賈帕克薩昨天早上也在機場遭遇跟他的總統胞兄類似僵局，錯過了前往杜拜的航班。（譯者：陳政一）1110713

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障，總統官邸9日遭大批憤怒民眾攻占。（法新社）
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