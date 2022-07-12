機場移民官員不讓出境 斯里蘭卡總統可能「海遁」

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（中央社可倫坡12日綜合外電報導）斯里蘭卡機場移民官員今天拒絕到貴賓室為總統拉賈帕克薩完成出境手續，使得四面楚歌的總統顏面掃地而且錯過多個航班。消息人士指出，他現在考慮運用海軍巡邏艦逃往海外。

史無前例經濟危機導致斯里蘭卡抗議四起，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）本來已經承諾明天辭職，為「和平移交政權」作準備。

數十萬抗議民眾9日攻破總統府禁區前一刻，73歲的他從後門逃出官邸，並且登上海軍軍艦躲藏外海。官員指出，他後來想要前往阿拉伯聯合大公國的杜拜。

總統身分讓拉賈帕克薩享有豁免權，得以免遭逮捕。據信他想在下台之前離境，以避免可能遭到羈押。但是機場移民官員拒絕前往貴賓室替他在護照上蓋章；他又堅持不走一般通道，擔心會遭到其他旅客攻擊。

昨晚在毗鄰主要機場班達蘭乃克國際機場（Bandaranaike International Airport）的軍事基地過夜後，拉賈帕克薩和妻子今天錯過可以戴他們飛往阿聯的4個航班。

總統府對於總統身在何處沒有發布隻字片語，但是拉賈帕克薩仍然是武裝部隊總司令，手上握有軍事資源。國防高層消息人士指出，他在軍方的親信正在商討將總統和隨行人員用海軍巡邏艦送到海外的可能性。

一艘軍艦9日將拉賈帕克薩和幕僚送往東北部春可馬里 港（Trincomalee），他昨天坐直升機來到國際機場。

這名國防消息人士說：「從海上離開是目前最好選項。他可能前往馬爾地夫或印度，再搭機前往杜拜。」

另一個選擇則是從島嶼南端馬特拉（Mattala）的另一座國際機場包機離境。2013年開始營運的這座機場以拉賈帕克薩胞兄、前總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）為名。

嚴重經濟危機讓斯里蘭卡民眾對權傾一時的拉賈帕克薩家族怒不可遏。擁有美國公民身分的總統胞弟巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）今早也在機場遭遇跟他的總統胞兄類似僵局，錯過了前往杜拜的航班。巴席爾4月初辭去財長職位、6月辭去國會議員。

斯里蘭卡入出境管理人員協會（Sri Lanka Immigration and Emigration Officers Association）稱，其成員拒絕在可倫坡機場貴賓室為巴席爾服務。

協會主席卡努加拉（K.A.S. Kanugala）告訴路透社：「考慮到斯里蘭卡國內動盪情勢，移民官員承受巨大壓力，不能讓高層人士離境。」

「我們擔心我們的安全。因此，問題得到解決之前，在貴賓室工作的移民官員決定撤回他們的服務。」

報導指出，巴席爾試圖運用提供商務旅客的付費禮賓服務，但是機場移民官員當即就從快速服務櫃檯撤離。

一名機場官員告訴法新社：「當時有一些其他旅客抗議巴席爾要跟他們同機。他在情急之下倉皇離開機場。」

外交消息人士指出，拉賈帕克薩兄弟9日從總統府落荒而逃時，巴席爾把美國護照留在府內，因此他現在必須重辦一本。

包括馬興達在內的拉賈帕克薩家族成員，多年來一直主宰這個擁有2200萬人口國家的政治，大部分斯里蘭卡人都將目前面臨的苦難歸咎於這個家族。（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1110712