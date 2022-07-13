沒東西吃還不能生病？醫囑凸顯斯里蘭卡經濟危機

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（中央社可倫坡12日綜合外電報導）別生病或發生事故：這是斯里蘭卡醫生最近給病患的建議，因為這個南亞島國爆發經濟危機，醫療保健系統缺乏藥物等重要物資，連攸關病患性命的最重要藥品都快拿不出來。

美聯社報導，斯里蘭卡不僅沒錢購買燃料和食物等基本進口商品，藥物也漸漸用罄，斯里蘭卡最近數十年在公共衛生方面取得巨大成就，現在卻可能白忙一場。

有些醫生上社群媒體募集捐贈物資或購買物資所需的資金，並敦促海外斯里蘭卡人提供協助。這場讓斯里蘭卡經濟與政治崩潰的危機，至今還沒有結束跡象。

那意味15歲的哈希妮（Hasini Wasana）可能拿不到移植腎臟後所需的藥物。她年紀很小就被診斷出腎臟疾病，9個月前接受移植，術後餘生每天都得服用抗排斥藥。

哈希妮的家人現在得仰賴捐贈者協助，因為醫院無法再提供她直到幾週前都還是免費取得的他克莫司（Tacrolimus, 普樂可復）。她每天得服用8.5碇，光是那1種藥1個月費用加起來就超過200美元。

哈希妮的姊姊伊莎拉（Ishara Thilini）表示：「（醫院）告訴我們，不知道什麼時候才能再拿到這種藥。」

哈希妮的家人賣掉房子，父親在中東找到工作，多少貼補醫療費，但他的收入只是勉強夠用而已。

癌症醫院也在努力維持重要藥物存量，確保醫療不間斷。

斯里蘭卡醫學會（Sri Lanka Medical Association）主席達馬拉特納（Samath Dharmaratne）說：「不要生病，不要受傷，不要做任何會讓你本來沒必要卻得上醫院接受治療的事。」

可倫坡1家腎臟醫院的負責人努加維拉（Dr. Charles Nugawela）說，多虧有人慷慨捐助，他的醫院才得以維持運轉，但現在也只能對病情嚴重到需要洗腎的患者提供藥物。

努加維拉擔心，由於縫合材料短缺，除了最緊急的手術其他恐都得延期。

斯里蘭卡腫瘤學院（Sri Lanka College of Oncologists）提供衛生部1份藥品清單，學院負責人傑庫馬蘭（Nadarajah Jeyakumaran）說，那些都是「各大醫院必須常備的重要藥物，以提供不間斷的癌症治療」。

但他說，政府現在難以提供這些藥物，而且不僅僅是藥物，化療患者容易感染，不能正常進食，醫院也沒有足夠的營養補充品能提供給他們。

在斯里蘭卡仍在從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行中恢復之際，這種情況恐引發衛生緊急狀況。

醫院缺乏治療狂犬病、癲癇和性病藥物；實驗室沒有足夠試劑來進行全血細胞計數檢測；縫合材料、輸血用品，甚至棉花和紗布等物品都宣告不足。

斯里蘭卡醫學會副主席裴里拉（Dr. Surantha Perera）說：「如果你接觸動物，請小心；如果被咬，你得動手術、會得狂犬病，我們沒有足夠的抗血清和狂犬病疫苗。」

裴里拉說，學會透過人脈和海外斯里蘭卡人募集物資，試著幫助病患。學會主席達馬拉特納則說，如果狀況沒改善，醫師可能被迫選擇要讓哪些病患接受治療。

斯里蘭卡醫療照護數十年來因醫藥普及大幅改善，甚至提升到足以與更富裕國家比肩，但現在一切可能變調。

斯里蘭卡嬰兒死亡率略低於每1000名活產嬰兒7人，與美國（每1000名活產嬰兒5人）或日本的1.6人差距不大。斯里蘭卡孕產婦死亡率接近每10萬人30人，與大多數開發中國家相比相當不錯。美國這比率是19，日本是5。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110713