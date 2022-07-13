總統流亡馬爾地夫 斯里蘭卡宣布緊急狀態

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（中央社可倫坡13日綜合外電報導）斯里蘭卡總理辦公室表示，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃出國外數小時後，危機重重的斯里蘭卡今天宣布全國進入緊急狀態。

總理發言人科隆比奇（Dinouk Colombage）告訴法新社：「由於總統不在國內，已宣布緊急狀態以應對國內局勢。」

警方表示，他們也在包括首都可倫坡在內的西部省（Western Province）實施無限期宵禁，以遏制拉賈帕克薩乘坐軍機飛往馬爾地夫後日益增長的抗議活動。

數千名示威者包圍總理辦公室，促使警方發射催淚瓦斯阻止他們衝入建築物中。

一名高階警官告訴法新社：「可倫坡總理辦公室外正在進行抗議活動，我們需要實施宵禁來控制局勢。」他說，他們奉命打擊破壞國家運作的示威者。

成千上萬男男女女9日占領拉賈帕克薩的官邸，迫使他逃到軍事基地，隨後逃出國外。

官員表示，他已承諾於今天辭職。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110713