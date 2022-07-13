更多編輯台推薦新聞：
動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／分科測驗111年各科試題解答一覽

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市明年恢復發重陽敬老金1200元
首頁 / 國際
斯里蘭卡破產
新聞專題
斯里蘭卡破產2/65
首頁 / 國際

總統流亡馬爾地夫 斯里蘭卡宣布緊急狀態

2022/7/13 15:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社可倫坡13日綜合外電報導）斯里蘭卡總理辦公室表示，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃出國外數小時後，危機重重的斯里蘭卡今天宣布全國進入緊急狀態。

總理發言人科隆比奇（Dinouk Colombage）告訴法新社：「由於總統不在國內，已宣布緊急狀態以應對國內局勢。」

警方表示，他們也在包括首都可倫坡在內的西部省（Western Province）實施無限期宵禁，以遏制拉賈帕克薩乘坐軍機飛往馬爾地夫後日益增長的抗議活動。

數千名示威者包圍總理辦公室，促使警方發射催淚瓦斯阻止他們衝入建築物中。

一名高階警官告訴法新社：「可倫坡總理辦公室外正在進行抗議活動，我們需要實施宵禁來控制局勢。」他說，他們奉命打擊破壞國家運作的示威者。

成千上萬男男女女9日占領拉賈帕克薩的官邸，迫使他逃到軍事基地，隨後逃出國外。

官員表示，他已承諾於今天辭職。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110713

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
沒東西吃還不能生病？醫囑凸顯斯里蘭卡經濟危機