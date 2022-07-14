斯里蘭卡群眾再闖政府大樓 總理下令軍方恢復秩序

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（中央社可倫坡13日綜合外電報導）斯里蘭卡抗議群眾今天試圖衝進總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）辦公室後，威克瑞米辛赫下令軍方「採取一切必要措施恢復秩序」。

威克瑞米辛赫已被逃離斯里蘭卡的總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）任命為代理總統。

然而，這番決定引發群眾進一步抗議，要求威克瑞米辛赫也「滾回家」。

英國廣播公司（BBC）報導，斯里蘭卡遭遇數十年來最嚴重的經濟危機，許多人將此歸咎拉賈帕克薩政府，並認為5月成為總理的威克瑞米辛赫也是問題的一部分。

在不到一週時間內，抗議群眾今天二度闖入維安森嚴的政府大樓，這次遭殃的是總理辦公室。斯里蘭卡媒體「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，示威者9日朝拉賈帕克薩官邸行進，沿路突破多道路障及防線，警方發射催淚彈仍無法阻止憤怒的民眾，最後警方也撤離現場。

類似情節今天再次上演，闖進總理辦公室的示威者躺在豪華沙發上拍照，有些人則站在椅子和桌上，揮舞著斯里蘭卡國旗。

威克瑞米辛赫在電視演說中，呼籲抗議群眾離開他的辦公室和其他政府大樓，並與當局合作。

他說：「我們不能撕毀憲法。不能讓法西斯接管。我們必須結束法西斯對民主的威脅。」

詢及總理的聲明是否表明可能出動軍隊控制情勢時，可倫坡人權律師方塞卡（Bhavani Fonseka）說，不同於一些鄰近國家，斯里蘭卡「沒有軍方在政治或政府方面扮演積極角色的歷史」。

她還說，斯里蘭卡是個健全的民主國家，「但我們正處於前所未見的處境，所以一切都有可能」。

BBC記者說，武裝士兵在總統辦公室外冷眼旁觀，看著抗議群眾無視總理淨空辦公室的要求在裡面慶祝。

闖進總理辦公室的抗議人士錢德拉納坦（Nixon Chandranathan）告訴BBC：「我們的目標是讓拉賈帕克薩、威克瑞米辛赫和其他內閣成員都滾回家。我們現在需要誠實、正直的領導人來建設斯里蘭卡。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110714