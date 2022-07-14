斯里蘭卡陷危機 中國：力所能及範圍內提供幫助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京14日電）斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機，其總統已逃往他國。中國商務部和外交部今天分別表示，將繼續在「力所能及的範圍」內提供幫助，並幫助斯里蘭卡緩解債務負擔。

中新網報導，中國外交部例行記者會上，被問及中方是否將給斯里蘭卡提供新的金融支持時，發言人汪文斌重申，中方願和有關國家和國際金融機構一起，繼續為斯里蘭卡應對當前困難，緩解債務負擔，實現可持續發展發揮積極作用。

對於斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已經出逃並承諾要辭職，汪文斌說，作為斯里蘭卡的友好鄰邦和合作夥伴，中方真誠希望各界從國家和人民根本利益出發，團結協作，共克時艱，早日實現社會穩定，經濟恢復和民生改善。

斯里蘭卡局勢以及與中國的關係受到關注。今天中國商務部例行新聞發布會上也被問到相關問題。

界面新聞報導，商務部新聞發言人束珏婷表示，中國與斯里蘭卡是傳統友好鄰邦。對於斯方面臨的困難，中方將繼續在力所能及的範圍內提供幫助，支持斯方早日恢復經濟、改善民生。

她沒有說明提供幫助的具體內容。

斯里蘭卡是中國「一帶一路」倡議的海外布局地之一，中國在當地的建設被指為加速斯里蘭卡的債務問題，但斯里蘭卡局勢動盪也不利於中國的投資。

拉賈帕克薩6月曾表示，中方未答覆斯國10億美元的貸款申請，並指中方對南亞國家的關注度有所減弱。中國外交部當時則回應，自從斯里蘭卡爆發經濟危機，中方便宣布會提供人民幣5億元（約新台幣22億元）的緊急人道援助。（編輯：楊昇儒）1110714