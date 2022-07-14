斯里蘭卡總統前往新加坡 示威民眾撤出政府建物

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（中央社可倫坡14日綜合外電報導）斯里蘭卡反政府示威民眾今天表示，即將結束對政府建築物的占領行動；不過面臨嚴重經濟危機，民眾仍矢言將繼續努力推翻現任總統和總理。

抗議民眾週末期間占領總統府，迫使總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）昨天逃往馬爾地夫；民眾並闖進了總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的辦公室。

政府消息人士告訴路透社，拉賈帕克薩今天將從馬爾地夫前往新加坡，預計現階段將暫時停留新加坡。

拉賈帕克薩昨天承諾辭職，但目前尚無聲明指出他已辭職。

被拉賈帕克薩任命為代理總統的威克瑞米辛赫要求民眾撤離政府建物，並指示安全部隊採取「必要手段以恢復秩序」。

抗議民眾發言人說：「我們正和平撤出總統府、總統秘書處和總理辦公室，立即執行，但抗爭將會繼續。」

支持民眾抗爭的佛教高級僧侶索比塔（Omalpe Sobitha）先前呼籲民眾，將有200多年歷史的總統府交還政府當局，以確使府內珍貴的藝術品和工藝品得以保存。

索比塔告訴記者：「這棟建築物是國寶，應該加以保護。必須進行適當查核，然後歸還給國家。」（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110714