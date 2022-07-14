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斯里蘭卡總統抵星 新加坡：私人訪問未要求庇護

2022/7/14 21:34
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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）今天傍晚從馬爾地夫飛抵新加坡。星國外交部表示，拉賈帕克薩獲准以私人訪問形式入境，他未要求也並沒有被給予庇護。

斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機、民眾示威抗議之際，拉賈帕克薩日前逃出斯里蘭卡。「海峽時報」（The Straits Times）報導，拉賈帕克薩今天從馬爾地夫搭乘沙烏地阿拉伯航空班機，約傍晚7時許抵達新加坡樟宜機場。

報導指出，據了解，「拉賈帕克薩已提出辭呈」。目前尚不清楚他會在新加坡停留多久及是否有意前往另一個國家。

新加坡外交部一名發言人回覆媒體詢問時證實，「拉賈帕克薩先生已獲准以私人訪問形式入境新加坡」；他並未要求、也未被給予庇護。

發言人說：「新加坡通常不會批准庇護的請求。」

據新加坡政府規定，斯里蘭卡公民可免簽入境新加坡，最長可停留30天。

外電稍早報導，斯里蘭卡抗議民眾週末期間占領總統府，迫使拉賈帕克薩昨天逃往馬爾地夫；民眾並闖進總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的辦公室。政府消息人士透露，拉賈帕克薩今天從馬爾地夫前往新加坡，預計現階段將暫時停留新加坡。

拉賈帕克薩先前承諾辭職，但目前尚未有聲明指出他已辭職。(編輯：韋樞)1110714

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