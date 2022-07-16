更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩
生活

圖輯／疫情耐力賽 還脫不掉的口罩

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
斯里蘭卡破產
新聞專題
斯里蘭卡破產2/79
首頁 / 國際

斯里蘭卡流亡總統：已盡全力避免經濟崩潰

2022/7/16 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社可倫坡16日綜合外電報導）斯里蘭卡議會秘書長今天對議員宣讀流亡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的辭職信。他在信中表示，他已竭盡全力來避免經濟災難，但疫情讓他的努力付諸流水。

法新社報導，流亡新加坡的拉賈帕克薩從避難處捎來這封簡短辭職信，內容歸咎是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）讓斯里蘭卡經濟崩潰。

拉賈帕克薩在信中說：「我為國家做出了自身最大的貢獻，未來我也會為國家做出貢獻。」

目前還不清楚拉賈帕克薩是否示意，自己流亡期間仍有意參與政治。

拉賈帕克薩堅稱：「儘管我們已面臨經濟危機，但我仍能保護我們的人民免於疫情侵擾，我個人對此很滿意。」

擁有2200萬人口的斯里蘭卡，已有超過66萬人染疫與1萬6500多人病歿。拉賈帕克薩在疫情爆發初期曾拒絕實施封城，並告訴醫生：「不要驚慌。」

他的一位內閣部長表示，斯里蘭卡不需要外國疫苗，巫師提供的本土治療藥物就綽綽有餘。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110716

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
斯里蘭卡向中國求助40億美元 盼穩金融體系