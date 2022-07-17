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下台總統圈內人繼任呼聲高 斯里蘭卡恐再掀示威

2022/7/17 23:58
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（中央社可倫坡17日綜合外電報導）斯里蘭卡抗議運動今天進入第100天，已成功將總統拉下馬。但因被視為前總統拉賈帕克薩「圈內人」的代理總統威克瑞米辛赫出馬角逐大位而且繼任呼聲高，恐掀新一波示威。

已經下台的總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）上週末在示威群眾占領總統府前一刻逃離，14日辭職。斯里蘭卡金融動盪歸咎於他治理不力，造成2200萬人民自從去年底以來就得忍受糧食、燃料和藥品短缺之苦。

將拉賈帕克薩拉下馬的抗議運動主要是透過臉書（Facebook）、推特（Twitter）和抖音（TikTok）等社群媒體平台貼文發起，儘管斯里蘭卡種族分歧經常難以逾越，此一運動仍吸引全國各地民眾參與。

經濟困境使得少數民族泰米爾人（Tamils）和穆斯林，與主要民族僧伽羅人（Sinhalese）團結一致，一起要求將曾經呼風喚雨的拉賈帕克薩家族趕出政壇。

數以萬計民眾4月9日在總統府外紮營，展開兩天抗議。由於參與人數超乎發起人士預期，他們因而決定繼續抗爭。

拉賈帕克薩辭職後，根據斯里蘭卡憲法，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）自動成為代理總統。他現在則成為在下週國會表決中繼位成為總統的首要候選人。

不過抗議民眾鄙視這位政壇老將是拉賈帕克薩「自己人」。拉賈帕克薩家族4兄弟長年把持可倫坡政壇。

社群媒體活動家和抗議運動支持者威利昆布拉（Prasad Welikumbura）表示，威克瑞米辛赫也應該滾蛋。

威利昆布拉在推特發推文說：「運動開始至今已經100天了。但距離這個體系發生任何具體改變仍然遙遠。#拉尼爾（威克瑞米辛赫的名字）回家，#不是我的總統。」

拉賈帕克薩胞兄馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）5月辭去總理，並且任命威克瑞米辛赫接替。這是威克瑞米辛赫第6度出任總理，儘管他是反對黨籍國會議員，而且所屬政黨在國會僅有1席。

馬興達．拉賈帕克薩下台之舉無法平息示威民眾怒火，當他們攻破門禁森嚴、有200年歷史的總統府時，也對威克瑞米辛赫私宅蹤火。

拉賈帕克薩領導的斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）目前在國會全部225席中有超過100席，他們將於定20日舉行的表決中支持威克瑞米辛赫。

代表示威群眾的發言人告訴法新社：「我們正與參與這場『人民抗爭』（Aragalaya）的團體商討，將運動轉為反對威克瑞米辛赫。」

拉賈帕克薩下台後，抗議場所不再有那麼多人潮，示威群眾也已經從總統府、總理官邸緬梔屋（Temple Trees）及總理辦公室這3處曾被他們占領的主要官方建築中撤離。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110717

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