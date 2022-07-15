斯里蘭卡向中國求助40億美元 盼穩金融體系

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斯里蘭卡央行4月宣布暫停償還外債，5月共7800萬美元債務到期違約，成為本世紀第一個外債違約的亞太國家。當局為爭取多達40億美元援助以穩定金融體系，正與中國持續磋商。（中央社製圖）

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（中央社可倫坡15日綜合外電報導）斯里蘭卡為爭取多達40億美元援助以穩定金融體系，正與中國持續磋商，而且確信中國「到了某個時候」會同意。

彭博社引述斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）的話說，斯國請求中國提供10億美元貸款，以償還今年到期的等額中國債務。

科霍納並說，斯里蘭卡同時爭取15億美元的信用貸款額度，以支付進口中國商品，並啟動一項15億美元的換匯交易。

報導引述科霍納的話說：「我們確信，到了某個時候，中國的體系會同意我們的要求，因為我們並未提出不合理要求。」

他並說：「我們也對其他債權國提出了類似要求，斯里蘭卡需要資金來穩定我們的金融體系，而我們確信，中國遲早會共襄盛舉。」（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1110715