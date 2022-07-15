斯里蘭卡國會議長接受總統請辭 盼7天內選出新任

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斯里蘭卡國會議長阿貝瓦迪那15日宣布已接受總統拉賈帕克薩（圖）的辭呈。（圖取自facebook.com/gotabayar）

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（中央社可倫坡15日綜合外電報導）斯里蘭卡陷入政治危機，國會議長阿貝瓦迪那今天宣布，他已接受總統拉賈帕克薩的辭呈。拉賈帕克薩本週稍早逃離斯里蘭卡，遠從新加坡通知阿貝瓦迪那要辭職。

綜合法新社和路透社報導，阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）告訴記者，「拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已經依法請辭」，於14日生效。阿貝瓦迪那還說：「我已經接受他的辭呈。」

根據斯里蘭卡憲法，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）將自動成為代理總統，直到國會選出新總統來代替拉賈帕克薩，做完他剩下的任期為止。不過，抗議群眾也要求威克瑞米辛赫下台。

阿貝瓦迪那告訴記者，國會將於16日開會。

他說：「我希望能在7天內完成新總統的選舉程序，我將尋求各相關單位的合作，以達到憲法的要求。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110715