斯里蘭卡駐洛杉磯總領事感謝台僑援助物資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

斯里蘭卡駐洛杉磯總領事錢德拉達沙（右，Lalith Chandradasa）14日在洛杉磯華僑文教中心的中華民國國旗前，感謝幫幫忙基金會創辦人鮑潘曉黛（左）募集物資幫助該國。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年7月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機，台灣僑胞鮑潘曉黛創立的「幫幫忙基金會」募集物資，即將送往斯里蘭卡。斯里蘭卡駐洛杉磯總領事錢德拉達沙今天親自致謝並說明斯里蘭卡現況。

錢德拉達沙（Lalith Chandradasa）今天現身台灣的駐美機構「洛杉磯華僑文教中心」，在中華民國國旗前，向基金會的義舉表示感謝。

鮑潘曉黛在2000年創辦幫幫忙基金會，22年來在美國募集物資，援助全世界30多個國家的貧窮地區，總共送出500多個貨櫃。基金會獲得聯合國認證，具有諮詢地位。

鮑潘曉黛上星期剛從僑委會委員長童振源手中獲頒「海華榮譽章」，獲譽「僑民外交的典範、國家的榮耀」。

基金會正在募集一個貨櫃的物資送往斯里蘭卡，包括奶粉、麵粉、米與醫療用品等已經取得通關許可，預計19日海運啟程。

錢德拉達沙感謝鮑潘曉黛近2年來對斯里蘭卡的援助，不只這一次的經濟危機，自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，幫幫忙基金會已送出9個貨櫃給斯里蘭卡，內容包括醫療用品、藥物、食物、民生物資等。

錢德拉達沙接受中央社訪問，說明這個位在亞洲南部的印度洋島國面臨的困境。

錢德拉達沙表示，斯里蘭卡經歷近30年內戰（1983年到2009年），尋求復甦的同時，2019年遭遇炸彈攻擊，造成約250人死亡，重創觀光業；2020年COVID-19疫情爆發，帶來另一波打擊。

疫情帶來多重影響，一方面觀光業停擺，凍結了斯里蘭卡的主要外匯收入來源；另一方面，斯里蘭卡原本有150萬人旅居中東國家工作，但疫情下都回國，斯里蘭卡頓失大筆僑匯收入。

錢德拉達沙指出，斯里蘭卡仰賴進口，包括交通運輸與發電必須的石油燃料、攸關人民健康的醫療用品以及新生兒必備的奶粉等，都在這場經濟危機當中大量短缺。

燃料不足間接帶來糧食危機，錢德拉達沙指出，斯里蘭卡人多數為佛教徒，少吃飛禽走獸的肉類，蛋白質來源主要是海中的魚。燃料不足使得漁船無法出海，營養不良問題越來越嚴重。（編輯：馮昭）1110715