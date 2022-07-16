斯里蘭卡前總統抵新加坡 專家：沒理由拒絕入境

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（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃至馬爾地夫，再以私人訪問形式入境新加坡。學者及前外交官分析，星國被視為轉機熱點，拉賈帕克薩也未被通緝，沒理由拒絕他入境。

斯里蘭卡面臨嚴重經濟危機，民眾多月來示威抗議，迫使拉賈帕克薩流亡海外，他14日從馬爾地夫搭乘沙烏地阿拉伯航空班機抵達新加坡樟宜機場。外電報導，拉賈帕克薩抵星後不久，透過電子郵件遞交辭呈，國會議長已接受。

新加坡外交部14日證實，「拉賈帕克薩先生已獲准以私人訪問形式入境新加坡」，他並未要求、也未被給予庇護。外交部強調，「新加坡通常不會批准庇護的請求」。

新加坡媒體「今日報」（TODAY）引述前外交官及學者指出，雖然拉賈帕克薩未尋求庇護，但身為斯里蘭卡公民，他有權利造訪新加坡。

星國外交部前常任祕書比拉哈里（Bilahari Kausikan）表示，許多國家公民都可以入境新加坡，可停留時間長短依簽證類別而有所不同。

他說，任何持有有效護照的斯里蘭卡公民都可入境並待上一段時間，不需特別尋求批准。

比拉哈里表示，也有一些例外情況，例如通緝犯的話，就另當別論。不過，拉賈帕克薩是一般人，不是通緝犯，「我們為什麼不讓他入境」？

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也認為，新加坡被視為熱門轉機點，通常不會拒絕旅客入境。

新加坡做為全球主要轉機及交通樞紐，經常有旅客進出，莊嘉穎說，除非有很重要的政治因素或其他考量，否則沒有理由不讓旅客入境。

據報導，星國警方表示，拉賈帕克薩此行是持社交訪問准證入境。

星國政府規定，斯里蘭卡公民若到新加坡旅遊、拜訪親友等，可以免簽方式入境，最長停留30天。

莊嘉穎表示，獲得庇護者通常停留在庇護國的時間沒有限制。

目前尚不清楚拉賈帕克薩會在新加坡停留多久及是否有意前往另一個國家。（編輯：陳惠珍）1110716