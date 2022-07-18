斯里蘭卡糧食價格飆漲 民眾被迫有一餐沒一餐

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（中央社可倫坡18日綜合外電報導）儘管頭髮梳理整齊，但白瑞拉（Milton Pereira）的雙頰凹陷、枯瘦的臉上血管清晰可見。和許多斯里蘭卡人一樣，他和家人無法負擔足夠糧食。

南亞國家斯里蘭卡爆發有史以來最嚴重經濟危機，通貨膨脹飆升，上週引爆抗爭迫使總統下台。斯里蘭卡人現在買得少、吃得少，甚至工作機會也少。

在首都可倫坡被湖泊包圍的貧民區奴隸島（Slave Island），白瑞拉在他簡樸的住家外接受法新社採訪時表示：「很難生活下去，即使只是一條麵包也太貴。如果我們這一餐有得吃，下一餐就會省下來。」

74歲的白瑞拉家裡還有6個孩子要養。他說，近幾週他們能負擔得起的食物，就是偶爾買一條魚、切成小塊分給所有人。「因為我們沒多少錢，有時候只有孩子吃魚」，大人就只吃肉汁。

白瑞拉的兒子是一名電工，但已經好幾個月沒有工作。

「糧食價格每天都在漲。物價這樣呈倍數上漲，是我生平面臨過最糟糕的事。」

根據官方數據，斯里蘭卡6月食物類價格年增率高達80.1%。

在白瑞拉家附近的一家蔬果店，一公斤瓠瓜要價1000盧比（約2.8美元、新台幣84元），是3個月前的2倍。店主法依扎爾（Mohamad Faizal）表示，有些顧客現在一次只買100公克。

他說：「價格持續飆高。主要是因為沒有燃料，沒辦法把這些貨品運送過來。」

斯里蘭卡外匯存底幾乎耗盡，沒辦法進口貨物，且政府的510億美元外債也已違約，目前燃料、藥品和其他基本物資均嚴重短缺。

根據世界糧食計劃署（World Food Programme，WFP）估計，斯里蘭卡近500萬人需要糧食援助，約占全國人口的22%。

根據最新評估，斯里蘭卡每6戶人家，就有5戶多必須有一餐沒一餐，或是吃少一些，或是購買品質較差的糧食。

斯里蘭卡的糧食並不匱乏，問題在於民眾是否負擔得起。

在可倫坡主要果菜批發市場紐曼寧（New Manning）市場，週日依舊人潮擁擠，買家、賣家和搬運工熙熙攘攘，在一袋袋貨物中穿梭。

不過商家表示，生意自3月起已經減少超過一半。

交易商穆菲德（M. M. Mufeed）說：「所有東西的價格都漲了2倍以上，有些蔬菜賣不出去只好丟掉。每天市場打烊後，許多窮人都會來撿一些剩菜。」

穆菲德表示，他的營業額掉了7成，「有時候我會低價賣給窮人，避免食物浪費，也多少補貼一些損失」。

進出口商詹尼克勞斯（Ashley Jennycloss）說，馬鈴薯、洋蔥和大蒜仍須自印度、巴基斯坦與中國進口。然而另一名貿易商說：「糧食供應不是問題，但沒有燃料（可以運送），導致每樣東西的價格都變貴。」

有些斯里蘭卡民眾一大清早千里迢迢徒步來到紐曼寧市場，只為了以批發價格購買少量自用蔬菜。

50歲民眾豪濟（Howzy）表示：「我別無選擇，只能走10公里來到這個市場。因為比起我家附近的零售商店，這裡便宜許多。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110718