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斯里蘭卡深陷經濟危機 代理總統批前朝隱瞞事實

2022/7/19 12:29
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（中央社可倫坡18日綜合外電報導）斯里蘭卡代理總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，指責前朝政府掩蓋國家陷入嚴重經濟危機的事實。

威克瑞米辛赫今天在位於斯國行政首都斯里賈亞瓦德納普拉科特（Sri Jayawardenepura Kotte）的國會告訴CNN，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府沒說實話，掩蓋斯里蘭卡「破產」且「需向國際貨幣基金（IMF）求助」的事實。

威克瑞米辛赫也向人民信心喊話：「我想告訴你們，我知道大家正在經歷什麼樣的苦難。我們必須自力更生，不需要5年、10年，在明年底前，讓我們開始邁向穩定，在2024年前，運作良好的經濟必將開始成長。」

這是威克瑞米辛赫出任代理總統後，首度接受國際媒體採訪。拉賈帕克薩上週為躲避示威群眾逃往國外。

威克瑞米辛赫說，拉賈帕克薩從斯里蘭卡逃往馬爾地夫，接著前往新加坡後，期間曾與他通話。但威克瑞米辛赫說．他不清楚拉賈帕克薩目前是否還在新加坡，或已轉往其他地方。

威克瑞米辛赫如今正在爭取成為斯里蘭卡下一任總統，國會預計將於20日推選出新的領導人。

自3月以來，斯里蘭卡因日益嚴重的經濟危機而陷入困境，這個外匯見底的國家幾乎無力進口燃料、糧食和藥品等基本進口商品。

時任總理威克瑞米辛赫在眾怒下宣布辭職，但他位於可倫坡（Colombo）的住宅仍遭示威民眾縱火焚燒，包括古書在內，共有4000多本書籍毀損，還有一架擁有百年歷史的鋼琴付之一炬。

儘管如此，威克瑞米辛赫今天重申自己有意競選斯里蘭卡總統，他說，「人們都知道，我不一樣」，並強調自己是來解決經濟問題。

與此同時，斯里蘭卡人的生活仍是一片混亂。民眾在加油站外排隊等候數小時甚至數天，只希望能買到燃料。許多企業拉下大門，超市貨架上的商品也愈來愈少。

威克瑞米辛赫宣布全國從今天開始進入緊急狀態，極力避免在國會投票選出新總統前可能出現任何社會動盪。

威克瑞米辛赫說，他不會讓抗議群眾阻撓國會投票，也不允許有更多建築物遇襲。

他說：「這個國家必須要有法律和秩序。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110719

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