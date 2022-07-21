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斯里蘭卡經濟崩潰 CIA：對中國做出愚蠢賭注所致

2022/7/21 10:55（7/21 12:04 更新）
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美國中央情報局局長伯恩斯20日指出，斯里蘭卡對中國高債務投資做出「愚蠢賭注」，還說其他國家應引以為戒。圖為9日斯里蘭卡示威民眾占領總統官邸。（美聯社）
美國中央情報局局長伯恩斯20日指出，斯里蘭卡對中國高債務投資做出「愚蠢賭注」，還說其他國家應引以為戒。圖為9日斯里蘭卡示威民眾占領總統官邸。（美聯社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）今天直指斯里蘭卡對中國高債務投資做出「愚蠢賭注」，是其經濟崩潰的一項因素，還說其他國家應引以為戒。

法新社報導，伯恩斯在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上表示：「中國盛氣凌人，可以讓中資聽起來十分吸引人。」

伯恩斯指出，然而，各國應該看看「斯里蘭卡今天的處境，對中負債累累，對自家經濟未來做了一些非常愚蠢的賭注，進而在經濟和政治上遭逢災難性的苦果」。

他說：「我認為，這應該作為其他參與者的借鑑，不光是中東或南亞國家，而是世界各國，都應對這類交易睜大眼睛。」

中國重度投資斯里蘭卡這個位在印度外海，地處印度洋戰略要地的國家，並與斯國前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）密切合作。

斯里蘭卡經濟陷困，糧食與燃料供應幾乎耗盡，在民眾大規模抗議下，拉賈帕克薩已於上週流亡海外並辭去總統一職。

斯里蘭卡向中國大量舉債興建基礎建設，但部分最後卻淪為用大筆鈔票砌出來的蚊子館。

2017年，斯里蘭卡因無力償還興建南部港口的一筆14億美元貸款，被迫將港口租給一家中國企業長達99年。

位於港口附近的拉賈帕克薩機場（Rajapaksa Airport）也是拿中國提供的2億美元貸款興建，但很少使用，一度連電費都繳不出來。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前同樣公開譴責俄羅斯封阻烏克蘭穀物，是釀成斯里蘭卡危機的原因之一，說俄國此舉大幅推升糧食價格。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110721

CIA局長伯恩斯表示，斯里蘭卡對中負債累累，其他國家應引以為戒。（圖取自twitter.com/CIA）
CIA局長伯恩斯表示，斯里蘭卡對中負債累累，其他國家應引以為戒。（圖取自twitter.com/CIA）
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