斯里蘭卡破產 金融業曝險30億元銀行授信逾3億

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（中央社記者謝方娪台北21日電）新興國家面臨經濟危機，斯里蘭卡已在月初宣告破產，金管會今天公布，金融三業加計境內外基金對斯里蘭卡曝險達新台幣30.03億元，年減逾5成，曝險主要為投資人透過境外基金投資斯里蘭卡部位，占比逾8成。

金管會調查，金融三業中，保險業及證券期貨業對斯里蘭卡均無曝險，僅銀行業對斯里蘭卡有曝險。截至今年6月底，10家本國銀行對斯里蘭卡曝險金額合計達3.59億元，相比去年同期，銀行對斯里蘭卡曝險已減少2.9億元。

銀行對斯里蘭卡曝險全為授信，並無投資，授信對象主要為企業戶，授信金額達2.93億元，對當地銀行、保險及證券等金融機構授信僅0.66億元。根據金管會清查，銀行對斯里蘭卡政府機構並無辦理授信。

金管會銀行局副局長童政彰表示，銀行均有依規定逐月對相關資產進行評估，目前銀行對斯里蘭卡授信已提列0.04億元備抵呆帳，後續銀行仍會持續依規定評估，核實提列備抵呆帳。

根據金管會統計至6月底，國內投資人透過投信基金持有斯里蘭卡曝險部位達1.14億元，年減89.6%；國內投資人透過境外基金持有斯里蘭卡曝險部位則達25.3億元，年減幅也近5成。

針對新興市場風險升溫，銀行局、保險局及證期局均強調針對金融機構海外投資均有一定法令規範，並會定期進行監理。

金管會保險局副局長張玉煇表示，保險局對保險業海外投資項目限額、投資資格條件、信用評等、風險管理等均有規範，保險局會動態監理採行相應措施，必要時督促產、壽險公會提醒業者注意相關風險，並對總投資情形進行了解。

金管會統計至今年第1季止，本國銀行在海外設立分支據點達632處，童政彰表示，銀行局針對銀行海外據點的營運曝險控管，無論法規、金檢或日常監理，均有要求銀行、尤其總行部門一定要負起風險評估和監視責任。

銀行局要求總行要有專責單位負責掌握分支機構整體營運狀況，並建置系統，針對大型企業客戶的整體集團性曝險進行控管，以便即時全面掌握整體風險；同時，銀行局請存保公司協助進行海外曝險監視及控管，讓金管會了解國銀在主要國家的金融情勢及海外整體曝險概況。

金管會證期局副局長張子敏表示，金管會針對券商海外投資有價證券、轉投資事業等均有限額規定，並會定期審查業者海外投資狀況及是否有重大異常。（編輯：楊蘭軒）1110721