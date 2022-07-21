通膨飆漲 亞洲開發銀行下修亞洲經濟成長預測

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亞洲開發銀行21日下修開發中亞洲國家今年經濟成長預測。圖為印度街邊做生意的民眾。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社馬尼拉21日綜合外電報導）亞洲開發銀行（ADB）今天下修開發中亞洲國家今年經濟成長預測，並示警在烏克蘭戰爭和供應鏈中斷導致物價飆漲下，經濟環境可能更加惡化。

法新社報導，設於菲律賓的亞洲開發銀行指出，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舒緩，亞洲現卻窮於應付俄羅斯入侵烏克蘭、中國疫情封鎖和利率大幅調升等難題。

為反映太平洋庫克群島（Cook Islands）到中亞哈薩克共和國等開發中亞洲國家的經濟惡化狀況，亞洲開發銀行將今年經濟成長率預測下修至4.6%。

亞洲開發銀行稍早於今年4月對開發中亞洲國家今年經濟成長預測為5.2%，去年經濟成長率則為6.9%。

亞洲開發銀行也因食物和燃料價格飆漲，調高這個區域今年通貨膨脹率預測，由3.7%上修至4.2%。

亞洲開發銀行警告，這種展望的風險「持續升高」。

亞洲開發銀行表示：「全球成長大幅減緩恐傷害出口、製造業活動和就業前景，並導致金融市場混亂。」

兩位數通膨率已重創大多數高加索和中亞國家，這些國家與俄羅斯貿易和金融關係密切，其他也包括蒙古國、巴基斯坦、斯里蘭卡、寮國和緬甸。

印度通膨率達7%、高於預期，在此區域的其他大型經濟體中，它是「可以控制的」。

亞洲開發銀行將中國等東亞國家經濟成長預測由4.7%調降至3.8%，主要因全球第2大經濟體中國因疫情實施封鎖措施。

亞洲開發銀行將斯里蘭卡等南亞國家經濟成長預測由7.0%調降至6.5%，斯里蘭卡財政破產、正面臨最嚴重經濟危機。

然而斐濟觀光業復甦，亞洲開發銀行上修太平洋區域國家經濟成長預測由3.9%至4.7%。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110721