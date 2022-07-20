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英國通膨難降溫 6月CPI年增9.4%再創40年新高

2022/7/20 15:49（7/20 15:55 更新）
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英國6月消費者物價指數（CPI）年增9.4%，繼續改寫40年來最大增幅。圖為英鎊。（圖取自Pixabay圖庫）
英國6月消費者物價指數（CPI）年增9.4%，繼續改寫40年來最大增幅。圖為英鎊。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）根據官方數據，英國6月消費者物價指數（CPI）年增9.4%，繼續改寫40年來最大增幅，凸顯英國央行英格蘭銀行（BOE）下月有機會以高於以往的幅度升息。

英國5月通膨年率9.1%，創下1982年3月以來最高。

路透社指出，最新數據代表英國6月通膨率在七大工業國集團（G7）先進經濟體居冠，雖然加拿大和日本尚未公布6月數據，兩國物價成長都不太可能接近英國的程度。

英格蘭銀行去年12月起5度升息，試圖阻止英國通膨持續飆升，不過跡象顯示，眼前還有更多通膨壓力。預料英銀將在8月貨幣政策會議上再度升息。

國家統計局（Office for National Statistics）指出，汽油價格年增42%，食品價格年增近10%，是上月通膨的主要推手。

英國安侯建業（KPMG）首席經濟學家賽芬（Yael Selfin）表示：「由於10月能源價格將進一步實施漲價，通膨距離觸頂還有一段路，而且預料不會在2024年中前回到2%目標。」

國家統計局表示，6月核心通膨5.8%，低於5月的5.9%，符合路透社預測調查的中位數。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1110720

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