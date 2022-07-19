英國食品雜貨通膨率達9.9% 創史上第2高紀錄

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國的生活成本節節攀升，業界數據今天顯示，截至7月10日的4週內，英國雜貨通膨率高達9.9%，這使得每戶人家每年的食品雜貨開支增加454英鎊（約新台幣1萬6000元）。

路透社報導，市場研究機構凱度（Kantar）表示，自該機構於2008年開始追蹤超市物價以來，這是史上第2高通膨率。

凱度零售與消費者研究部門主管麥基維特（Fraser McKevitt）表示，「很有可能在接下來的8月突破先前的最高通膨率紀錄」。

根據研究，物價飛漲速度最快的品項包括狗食、奶油與牛奶。

根據部分預測，食品通膨率可能在今年夏天達到15%，並於明年初飆升至20%。

凱度指出，截至7月10日的12週內，英國連鎖超市龍頭特易購（Tesco）營業額僅微幅成長0.1%。因為消費者紛紛轉向來自德國的廉價超市Aldi和Lidl。其他連鎖超市包括聖斯伯利（Sainsbury's）、艾斯達（Asda）和莫里森（Morrisons）均營業額下滑。

Lidl是英國成長最快速的連鎖超市，過去12週營業額增加13.9%；Aldi的營業額也上升11.3%。

這兩家超市均達到破紀錄的市占率，Lidl有7.0%，Aldi則為9.1%，僅微幅落後英國第4大連鎖超市莫里森0.3個百分點。

凱度表示，數據也顯示英國人正為目前的熱浪備戰，冰品和防曬用品在過去4週內銷售分別成長14%和66%。

與此同時，根據今天公布的官方數據，儘管破數十年紀錄的高通膨率導致薪資價值以創紀錄速度下降，英國的失業率依舊逼近50年來的低點。

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）發布聲明稱，截至5月底的3個月裡，失業率為3.8%，與上一季持平。

職缺數量依舊逼近歷史高點。ONS勞動力市場統計主管弗利曼（David Freeman）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制解除後，對勞動力的需求「顯然依舊相當高」。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110719