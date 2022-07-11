專家估中國第二季GDP成長率不到1% 全年難保5

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國第二季經濟承壓明顯，第一財經研究院發布報告指出，17位中國經濟學家對第二季GDP成長率預測均值為0.94%。圖為5月上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國第二季經濟承壓明顯，第一財經研究院發布報告指出，17位中國經濟學家對第二季GDP成長率預測均值為0.94%；預測全年的GDP成長率均值則為4.33%，低於政府目標。

中國即將發布第二季經濟相關數據，受今年4、5月上海封城影響，中國第二季國內生產毛額（GDP）成長率面臨低水準。

第一財經研究院的調研指出，13位首席經濟學家對今年度GDP成長率的預期均值為4.33%，中位數為4.3%，其中12位經濟學家認為疫情給經濟帶來較大壓力，實現GDP成長目標有一定難度。

今年中國全國兩會（人大、政協）期間，中國國務院總理李克強做政府工作報告時，宣布今年的經濟成長目標為5.5%左右，創下過去32年來中央政府訂立經濟成長目標迄今最低的一次。

然而，現今中國內部的經濟學家認為，中國今年經濟要達到「保5」都有困難。

第一財經的調研同時指出，有17位經濟學家對第二季GDP成長率的預測均值為0.94%，低於上季4.8%的經濟成長率。

根據經濟觀察網報導，中國首席經濟學家論壇副理事長、匯豐銀行中國首席經濟學家屈宏斌表示，本輪經濟恢復路徑比2020年更為曲折，除了Omicron變異株的超強傳染性可能造成疫情反覆不斷外，下半年要恢復經濟有3大挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

3大挑戰分別是：全球經濟滯脹風險增大，出口承壓；企業與消費者預期轉弱，導致投資與消費意願下降需求收縮，並且將成為負循環，阻礙經濟恢復；以及決策層明確這次不會將房地產作為刺激經濟的工具，房市是要「穩」而非刺激。

中國首席經濟學家論壇理事長、中國銀行業協會行業發展研究委員會主任連平近日則指出，下半年的中國經濟存在就業市場壓力大、房地產市場狀況嚴峻、中小金融機構流動性風險與道德風險依然存在，以及多重因素可能制約基建投資能力。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110711