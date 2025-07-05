颱風丹娜絲影響多航班停駛 航港局籲避免去離島

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）輕度颱風丹娜絲逼近，交通部航港局傍晚宣布，今天共6航線、計30航次停航，預估明天共14航線、計145航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

中央氣象署今天上午發布輕度颱風丹娜絲海上颱風警報。氣象署表示，預計颱風丹娜絲將以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行，若颱風行徑無特殊變化，今晚8時30分將發布陸上颱風警報。

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交通部航港局傍晚公布最新資料，受到天候影響，7月5日共有6航線，合計30航次停航，受影響航線包括布袋-馬公、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、金門-石井、金門-五通、基隆-馬祖。

另外，交通部航港局預估7月6日共有14航線，合計145航次停航，受影響航線包括布袋-馬公、台南將軍-澎湖東吉、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、金門-石井、金門-五通、綠島-蘭嶼、富岡-綠島、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼、基隆-馬祖、北竿白沙-福州黃岐、南竿福澳-福州琅岐、南竿-東引。（編輯：張銘坤）1140705