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斯里蘭卡民憤未平 新總統動用軍隊驅離示威群眾[影]

2022/7/22 15:51（7/22 17:05 更新）
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威克瑞米辛赫上任首日即下令軍隊驅離示威群眾。圖為22日凌晨，軍隊與示威民眾發生衝突。（美聯社）
威克瑞米辛赫上任首日即下令軍隊驅離示威群眾。圖為22日凌晨，軍隊與示威民眾發生衝突。（美聯社）
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（中央社記者林行健新德里22日專電）斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）21日上任，但示威民眾認為他代表的是舊勢力利益，持續抗爭。威克瑞米辛赫上任首日即下令軍隊驅離示威群眾。

斯里蘭卡經濟崩潰，民生困苦引民怨，近月來示威連連。憤怒的民眾9日占領總統官邸，當時的總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）出逃，曾6度出任總理的威克瑞米辛赫在國會投票中獲選繼任總統，21日宣誓就職。

然而，威克瑞米辛赫本身創立的政黨在國會中只剩一席，他能當選總統主要是靠拉賈帕克薩的「斯里蘭卡人民陣線」（SLPP）支持，因此許多民眾認為威克瑞米辛赫和拉賈帕克薩家族是一丘之貉，持續進行示威。

此外，民眾對威克瑞米辛赫的印象本已不佳，他的住宅也曾被民眾縱火燒毀。

威克瑞米辛赫昨天上任後，即發布公報，引據公共安全條例，動員軍隊維護「公共秩序」。

「每日鏡報」（Daily Mirror）今天報導，軍隊在凌晨時分進入總統府秘書處附近示威民眾紮營的地點，強行驅離民眾，並拆除帳蓬，過程中發生推擠。軍隊目前已架設路障，封鎖所有通往總統府秘書處的道路。

美國駐斯里蘭卡大使館、英國與加拿大駐斯里蘭卡高級專員署已對斯里蘭卡軍隊驅離示威民眾的行動表示關切。

印度時報（TOI）昨天的社論指出，威克瑞米辛赫原本就是民眾抗議的對象之一，未獲人民充份授權擔任總統，且他代表的是舊勢力利益，民憤難消退。因此，威克瑞米辛赫須儘快籌組新政府、敲定國際貨幣基金（IMF）的救援計畫，贏回民眾信任。

社論認為，威克瑞米辛赫今年5月接任總理一職後，斯里蘭卡的經濟略有起色，相信只要他能挺過民眾這波示威潮，以他的行政及外交經驗，應有機會帶領斯里蘭卡渡過難關。（編輯：周永捷）1110722

斯里蘭卡代理總統威克瑞米辛赫繼任呼聲高。（圖取自facebook.com/ranil.wickremesinghe.leader）
斯里蘭卡代理總統威克瑞米辛赫繼任呼聲高。（圖取自facebook.com/ranil.wickremesinghe.leader）
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