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斯里蘭卡民眾占領總統府 逾千物品不翼而飛

2022/7/24 11:18
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（中央社記者林行健新德里24日專電）本月稍早斯里蘭卡示威民眾闖入總統府及總理府，當地媒體報導，超過1000件人工製品不翼而飛。

斯里蘭卡「每日鏡報」（Daily Mirror）23日引述警方消息人士報導，示威民眾在總統府以及總理府盜走高價值的人工製品，正在調查中。

報導說，雖然斯里蘭卡考古部對總統府內收藏的文物沒有官方統計，但初步調查顯示至少有1000件以上的物品不翼而飛；總統府是高度管制區，考古部之前無法詳細統計其中的文物。

斯里蘭卡近月來因經濟崩潰、民生狀況急速惡化，民眾示威連連。

本月9日，憤怒的民眾突破警方路障，闖入總統府，根據民眾手機直播及當地電視台畫面，許多人在總統府內的游泳池、健身房、廚房及臥室等處狂歡。數日後，示威民眾闖入總理府及電視台。

直到21日，仍有民眾盤踞在總統府及總理府，同日宣誓就任新總統的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）下令動員軍警驅離，引起美國、英國及加拿大等國駐可倫坡外交官的關切。

「每日鏡報」報導，威克瑞米辛赫昨晚在總統府會見許多國家的外交官，說明驅離行動，希望外交人員未來在發表言論之前，先向有關當局查核。

報導說，威克瑞米辛赫表示，政府早已限時示威者自行離開，但遭拒絕，迫使他採取進一步的行動。

根據報導，威克瑞米辛赫詢問這些外交官，在他們各自的國家，民眾是否可以非法占據總統府不走。（編輯：郭中翰）1110724

威克瑞米辛赫
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